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Batshuayi'den çarpıcı Jorge Jesus yorumu: "Polis olarak görüyorum, çok katı ve..."

Batshuayi'den çarpıcı Jorge Jesus yorumu: "Polis olarak görüyorum, çok katı ve..."

Fenerbahçe’nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Teknik Direktör Jorge Jesus için, "Hocayı bir polis olarak gördüğümü söyleyebilirim. Çünkü kendisi bir düzen insanı. Çok katı ve her şeyin mükemmel olmasını isteyen bir karakteri var. Bizlerden de bunu sürekli isteyen bir insan" dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı İstanbulspor’u 5-2 yendi. Karşılaşmada hat-trick yapan sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Herkes gibi ben de çok mutluyum. Sürekli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun da meyvesini aldığımızı düşünüyorum. Bu akşamki görüntü, bizim açımızdan pozitif görüntüydü. Maç maç, hafta hafta çok daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Biz bunun üzerine yoğunlaşmıyoruz"
Fenerbahçe’nin 103 gol attığı sezonla ilgili gelen bir soruya 29 yaşındaki futbolcu, "Biz bunun üzerine yoğunlaşmıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maç maç bakıyor ve her maçı bir final olarak nitelendiriyoruz. Her hafta sıkı bir şekilde çalışarak maçlarımızı oynuyoruz. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımların hatırlatılması üzerine golcü futbolcu, "Bu benim kişiliğim. Eğlenceyi seven bir insanım. Çalışması gerekiyorsa da en iyisini ortaya koymak durumundayım yoksa hocam beni mahvedebilir" dedi.

"Ben çalışmaya inanan birisiyim"
Geçtiğimiz sezon çok gol kaçırmasına rağmen bu sezon skorer performansıyla ilgili ise Michy Batshuayi, "Ben çalışmaya inanan birisiyim. Elbette kötü zamanlar ve iyi zamanlar olacaktır. Mental anlamda güçlü kalmak çok önemli. Ben güçlü bir insanım. Çalışmaya devam edeceğim. Sonrasında da meyvesini alacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Jorge Jesus'u bir polis olarak gördüğümü söyleyebilirim"
Teknik Direktör Jorge Jesus hakkındaki düşüncelerini de aktaran Batshuayi, "Hocayı bir polis olarak gördüğümü söyleyebilirim. Çünkü kendisi bir düzen insanı. Çok katı ve her şeyin mükemmel olmasını isteyen bir karakteri var. Bizlerden de bunu sürekli isteyen bir insan. Biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onun gibi bir hoca ile çalışmak bizler açısından da oldukça güzel. Genciyle, tecrübeli oyuncusuyla beraber iyi bir oyun ortaya koymamız gerekiyor. Mükemmeliyete yaklaşabilmek adına hocanın bize kattığı çok şey var" diye konuştu.

"Tüm takım arkadaşlarım arasında güçlü bir iletişim var"
Takımda Joao Pedro ve Enner Valencia ile iyi anlaştığını söyleyen Belçikalı futbolcu, "Aramızdaki iletişimin de iyi olduğunu düşünüyorum. Tüm takım arkadaşlarım arasında güçlü bir iletişim var. Bu şekilde devam edeceğiz. Bazen ben gol atabilirim, bazı haftalarda ben gol atamayabilirim. Bu değişkenlik gösterebilir. Herkesin öz güveni şu anda oldukça yerinde. Biz de gücümüzü buradan alıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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