Fenerbahçe, İstanbulspor'a gol olup yağdı! Kanarya seriye bağladı

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor’a konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadele, sarı-lacivertli ekibin 5-2’lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla puanını 26 yapan Fenerbahçe, 4'te 4 yaparak Süper Lig’de liderliğini sürdürdü.

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İstanbulspor ve Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Müsabakyı 5-2 kazanan Fenerbahçe, 4'te 4 yaptı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 18., 49. ve 88. dakikalarda Batshuayi, 36. dakikada İrfan Can Kahveci, 86. dakikada Valencia kaydetti. İstanbulspor'un golleri ise 48. ve 67. dakikalarda Jetmir Topalli'den geldi.

Ligde 4'te 4 yapan Fenerbahçe puanını 26'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.

Fenerbahçe gelecek hafta Sivasspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Giresunspor deplasmanına gidecek.

Fenerbahçe’den üst üste 4 galibiyet

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda İstanbulspor’u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, ligde üst üste 4. kez kazandı. Sarı-lacivertli ekip ligin 9. haftasında Karagümrük’ü 5-4, 10. haftada Ankaragücü’nü 3-0, 11. haftada Başakşehir’i 1-0 mağlup ederken, 12. haftada İstanbulspor’u 5-2 mağlup ederek ligde üst üste 4. kez kazanarak sahadan ayrıldı.

Batshuayi’den hat-trick

Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla gollerine devam ediyor. Süper Lig’de İstanbulspor ile oynanan mücadelenin 18. dakikasında penaltıdan, 50. dakikasında ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşuyla ve 88. dakikada ceza sahası içinde boş kaleye gönderdiği topla gollerine devam etti. Belçikalı futbolcu ligde toplamda 3’ü 11, 6 müsabakada 5 gol kaydederken, Avrupa Ligi’nde 2’si 11, 5 maçta 3 gol kaydetti.

Öte yandan Michy Batshuayi, 86. dakikada Enner Valencia’nın attığı golde asisti yapan isim oldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Michy Batshuayi’nin pasında topu alan Emre Mor’un ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

16. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun ceza sahası içine sağ taraftan girip yaptığı ortada Ali Yaşar’ın elle oynadığı gerekçesiyle hakem Mustafa Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci David Jensen’in solundan ağlara gitti. 0-1

24. dakikada Emre Mor’un ceza sahası içi solundan pasında topu alan Michy Batshuayi’nin rakipleri geçerek kale önünden vuruşunda İstanbulspor defansı meşin yuvarlağı çıkardı. Dönen topu penaltı noktası yakınında alan Miha Zajc’ın vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

29. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza yayının sağından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

36. dakika Emre Mor’un pasında topu alan İrfan Can Kahveci, ceza yayının sağından yerden köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Attila Szalai’nin geri pasında araya giren Jetmir Topalli’nin ceza sahası içine girip kaleci Altay Bayındır’ı geçerek boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

49. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Michy Batshuayi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

67. dakikada Muammer Sarıkaya’nın ara pasında defansın arkasına sarkan Jetmir Topalli’nin sol taraftan ilerleyip kaleci Altay Bayındır’ı çalımlayarak ceza sahası içi sol çaprazdan boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

86. dakikada kaleci Miguel Crespo’nun pasında ceza sahası içinde Michy Batshuayi topu aldı. Batshuayi bekletmeden sol tarafa pasında topla buluşan Enner Valencia meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-4

88. dakikada Lincoln'ün ara pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Enner Valencia’nın içeriye verdiği pasta Michy Batshuayi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-5

Fenerbahçe’de 5 değişiklik

İstanbulspor ile deplasmanda karşılasna Fenerbahçe’de son maça göre 11’de 5 değişik isim yer alırken, 4 futbolcu ise sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.

Spor Toto Süper Lig’de İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus, Rennes maçının 11'ine göre İstanbulspor karşısında 1'i zorunlu 5 değişiklik yaptı. Rennes maçında sakatlanan Gustavo Henrique kadroda yer almazken, Osayi Samuel, Crespo, Lincoln ve Valencia ise yedek soyundu. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Ferdi Kadıoğlu, Alioski, Miha Zajc, Emre Mor ve Batshuayi’ye ilk 11’de görev verdi.

4 oyuncu eksik

Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Luan Peres, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique ve Rossi maçta forma giyemedi.

Fenerbahçeli 25 bin taraftar Olimpiyat Stadı’nda

Fenerbahçeli taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda İstanbulspor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin deplasmanda İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynadığı mücadelede sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. 25 bin taraftar kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, müsabaka öncesinde tüm futbolcuları tribünlere davet etti.

Altay Bayındır’a destek

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar kaleci Altay Bayındır’a destek tezahüratlarında bulundu. Son haftalarda oynanan mücadelelerde Fenerbahçeli taraftarlar kaleci Bayındır’a birçok kez tepki göstermiş, UEFA Avrupa Ligi’nde Rennes ile oynanan maçın ardından ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, genç kaleciye sahip çıkarak, taraftarı uyarmıştı. İstanbulspor maçı öncesinde ise tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar Altay Bayındır’a destek tezahüratlarında bulunurken yanındayız mesajı verdi.

Joshua King 46 gün sonra kadroda

Fenerbahçe’nin Norveçli forveti Joshua King, 46 gün sonra İstanbulspor maçında kadroda yer aldı.

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’nin İstanbulspor ile karşılaştığı mücadelede Joshua King, 46 gün sonra maça çıktı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan Norveçli golcü en son 15 Eylül’de Avrupa Ligi’nde Rennes ile deplasmanda oynanan ilk maçta oynamış, bu maçın ardından sakatlığı nedeniyle ligde 5, Avrupa Ligi’nde ise 3 maçta takımını yalnız bırakmıştı.