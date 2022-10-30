Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi: Yakınlarına böyle seslendi!

Fenerbahçe, İstanbulspor'a gol olup yağdı! Kanarya seriye bağladı

Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın

Deniz Uğur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "İstismar ediliyoruz, lütfen buna bir dur deyin"

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten galibiyet ve Ghezzal açıklaması!

Kim derdi ki bu işe yarıyor! Bu 5 doğal besin cildinizi ışıl ışıl yapacak

Gaziantep’te metruk bağ evinde çürümüş kadın cesedi bulundu!

Gaziantep’te feci kaza! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bu burçlara ihanet ederseniz kaçacak delik arayın! İntikamları çok acı...

Pazar akşamına hemen hazır şip şak boşnak-mantisi-tarifi

Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tepki: "Nefret içeren iftiraları reddediyorum"

Ölüyü diriltiyor bitkilerinizi canlandıracak 6 önemli tavsiye!

Hindistan’da asma köprü çöktü! Yüzlerce kişi nehre düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var