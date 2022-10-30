Jorge Jesus: "Benim istediğim oyun bu, daha iyisi olamazdı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 5-2 kazandıkları İstanbulspor maçı sonrası konuştu. Güçlerini ortaya koyduklarını vurgulayan Jesus, ofansif anlamda çok güçlü olduklarını dile getirdi, "Liderlik koltuğunda devam edebilmek için bugün kazanmalıydık. 3 puanı almanın önemli olduğu bir maç oynadık, İstediğimiz gibi tamamladık." dedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 5-2 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"İstediğimiz gibi tamamladık"

"3 puanı almanın önemli olduğu bir maç oynadık. İstediğimiz gibi tamamladık. Liderliği sürdürmek için 3 puan almamız önemliydi."

"Savunmadaki hatalarımızla rakibi maça ortak ettik"

"Takım ilk yarıda çok iyi oynadı. Set hücumunda kuvvetliydi. Savunmadaki hatalarımızla rakibi maça ortak ettik. Daha sonra kalitemizi ortaya koyarak daha fazla gol attık."

"34 gol atmış olmak önemli"

"34 gol atmış olmak önemli. Ofansif anlamda çok güçlüyüz. Bunun için çok çalışıyoruz. Her anlamda iyi olmanız gerekiyor. Bu kadar ofansif bir oyun, riskli bir oyun demek."

"Benim istediğim oyun bu"

"Çok fazla gol atmaya çalıştığınız zaman arkada boşluk veriyorsunuz. Defansta da kuvvetli olmanız gerekir. Benim istediğim oyun bu. Oyuncularım da böyle oynuyor."

"Daha iyisi olamazdı"

"Çok memnunum. Daha iyisi olamazdı. Bu sezon sadece 2 maç kaybettik ve bu 2 maçta da 11 kişi değildik. Biri Dinamo Kiev maçıydı. O maçta zaten takım bir araya geleli 1-1.5 ay olmuştu. İkinci kaybettiğimiz maç, Valencia'nın atıldığı maçtı. Yenilgilerimiz bu maçlar."

"20 küsur maç yaptık"

"20 küsur maç yaptık. Oyuncularım bu maçlarda harika performans sergiledi."

"Güzel bir grubumuz var"

"Güzel bir grubumuz var. Herkes takımı düşünüyor. Bencillik yok. Bunu oyun anlamında değil düşünce anlamında söylüyorum; bencillik yok! Herkes takımın menfaatini düşünüyor. Bu yüzden kim oynarsa oynasın takım kazanıyor."