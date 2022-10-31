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Kayserispor Adana Demirspor maçında arbede çıktı: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı!

Kayserispor Adana Demirspor maçında arbede çıktı: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı!

Kayseri Valiliği, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor müsabakası öncesi konuk ekip taraftarları ile polis arasında yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Spor Toto Süper Ligin 12’inci haftasında oynanan Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor maçı öncesi misafir tribünü girişinde arbede yaşandı.

Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanan müsabaka öncesi misafir takım koridorunda arbede yaşandı. Yaşanan olaya polis müdahalede bulunurken; arbede taraftarların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Türkiye Spor Toto Süper Ligi 12’nci haftasında oynanan Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor müsabakasında, misafir takım taraftarlarının stada giriş yaptıkları kapılarda oluşan yığılma nedeniyle turnikelerin kırılma ve seyircilerin ezilme ihtimaline karşı görevli emniyet mensuplarımız tarafından sesli ikazlar yapıldıktan sonra kalkanlarla müdahale edilmiştir. Taraftarların turnikelerde oluşturduğu yoğunluğun devam etmesi üzerine yapılan müdahale sırasında 2 polis memurumuz el spreyi ile biber gazı kullanmışlardır. Yaşanan bu üzücü gelişmeler neticesinde Kayseri Valiliği olarak olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup tüm güvenlik kamera görüntüleri ve kayıtları incelemeye alınmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı haberine göre;KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor müsabakası öncesi konuk ekip taraftarları ile polis arasında yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Misafir takım taraftarlarının stada giriş yaptıkları kapılarda oluşan yığılma nedeniyle turnikelerin kırılma ve seyircilerin ezilme ihtimaline karşı görevli emniyet mensuplarımız tarafından sesli ikazlar yapıldıktan sonra kalkanlarla müdahale edilmiştir. Taraftarların turnikelerde oluşturduğu yoğunluğun devam etmesi üzerine yapılan müdahale sırasında 2 polis memurumuz el spreyi ile biber gazı kullanmışlardır. Yaşanan bu üzücü gelişmeler neticesinde Kayseri Valiliği olarak olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup tüm güvenlik kamera görüntüleri ve kayıtları incelemeye alınmıştır."

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