Krema yerine ne kullanabilirim diyorsanız... Krema yerine geçen 7 alternatif ürün!

Krema ucuz ve kolay ulaşılabilen bir ürün olsa da her gün evimizde bulunmayabiliyor. Yapmayı düşündüğünüz tatlı ve yemek tariflerinde içerisinde krema bulunuyor diye yapmaktan caymanıza artık gerek yok! İşte internethaber.com okurları için hazırladığımız krema yerine geçen 7 alternatif malzeme...

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Krema, birçok yemek ve tatlı tarifinde malzeme listesinde karşımıza çıkan bir ürün. Yemeklere lezzet verse de daha fazla kalori alımı ya da zararlı olması düşüncesiyle krema kullanmaktan çekiniyor olabilirsiniz. Bazılarımız ise içerdiği süt ve süt ürünlerinden dolayı kullanmak istemiyoruz. Ya da özene bezene hazırladığın yemeğin son dokunuşunu yapacağın, ona kendi bildiğin şahane katkıları sağlayacağın malzeme o gün evde yoktur. Neyse ki her üründe olduğu gibi kremanın da alternatifi var. Zor durumda kaldığınızda sizi çaresizlikten kurtaracak ürünleri paylaşıyoruz. Peki krema kullanmadan yemek ve tatlıları nasıl lezzet katabiliriz? İşte yemek ve tatlılarda kullanabileceğiniz kremanın alternatifi olan 7 malzeme...

Buharlaştırılmış süt

Konserve olarak satılan bu sütü krema olarak kullanabilirsiniz. Ancak buharlaştırılmış sütün diğer kremalara göre daha tatlı olduğunu unutmayın.

Süt ve tereyağı

1 bardak krema yapmak için erimiş tereyağın ¼ ünü, ¾ bardak süt ile karıştırın.

Hindistan cevizi kreması

Bu alternatif veganlar, ve laktoz intoleransı olanlar için ideal. Hindistan cevizi kremasını satın alabilir veya kendiniz yapabilirsiniz. Nasıl mı? Bir kutu hindistan cevizi sütünü buzdolabında sertleşinceye kadar soğutun ve bir kabın içine dökün. Kabın altında kalan kısımlar kremadır.

Yağ ve günlük süt

2/3 bardak günlük sütü 1/3 bardak erimiş margarini karıştırın.

Krem peynir

Yapacağınız tatlının kremasını hazırlarken bir kaba eşit miktarda krema ve krem peynir ekleyin. Böylece kremanın kıvamı daha yoğun olacaktır.

Tofu

Krema elde etmek için bir bardak tofuyu püre haline getirin. Püre halindeki tofuyu sadece kremada değil, soslarda da kullanabilirsiniz.

Kaju kreması

Hindistan cevizi gibi, kaju kreması da veganlar için iyi bir alternatif. 1 fincan tuzsuz kaju fıstığını birkaç saat suda bekletin. Kabuklarını ayıklayın ve ¾ su bardağına biraz tuz ekleyerek çırpın. Pürüzsüz hale gelene kadar bu işleme devam edin ve gece boyunca buzdolabında bekletin. Bu kremayı soslarınızda ve çırpılmış tatlılarınızda kullanabilirsiniz.