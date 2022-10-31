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Mavi Vatan'da yeni dönem! askeri gemilerde görev almaya başladı

Mavi Vatan'da yeni dönem! askeri gemilerde görev almaya başladı

Deniz platformlarının güvenli ve sorunsuz görev yapması için alt sistemlerin kontrol ve izlenmesini sağlayan yerli yazılım, askeri gemilerde görev almaya başladı.

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Gemi sektöründe yeni inşa edilen kargo gemileri, tankerler ve mega yatların, kara sektöründe de fabrika ve yüksek otomasyonu haiz tesislerin, başta elektrik projeleri olmak üzere donatımını gerçekleştiren Hakan Elektrik ve Otomasyon, sahip olduğu yetkinlikleri askeri gemilerin modernizasyonuna ve Türkiye'nin milli askeri gemilerine taşıyor.

Şirket, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Entegre Platform Kontrol İzleme Sistemi'nin MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen gemilere uygulanabilir versiyonunu sergiledi.

Şirketin Genel Müdürü Ahmet Zurnacı, AA muhabirine, Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan Yıldız sınıfı hücumbotların makine kontrol sistemlerinin eski ve zamanla tamir-bakımı mümkün olmayan bir noktaya geldiğini söyledi.

Söz konusu problemleri gidermek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Zurnacı, sonuç olarak bu arayışlara son verip, tümüyle sistemi değiştirmeye karar verdiklerini bildirdi.

Zurnacı, "Bunun için ikna çalışmaları yürüttük ve tamamen yerli-milli, Türkçe çalışan bir yazılımla eski sistemi söktük ve yerine sistemimizi koyduk. Tekne çalışır vaziyette, 1,5 yıldır mavi vatanda görev yapıyor ve gayet sağlıklı şekilde çalışıyor." dedi.

Yerli ve milli yazılım

Komple Makine Kontrol Sistemi diye tarif edilen Entegre Platform Kontrol İzleme Sistemi geliştirdikleri bilgisini veren Zurnacı, "İçine her şey giriyor. Yakıt tanklarını, makineleri, makinelerin sıcaklığını, hararet gibi değerlerini takip ediyoruz. Uzak kontrol valfler varsa bunları kontrol ediyoruz. İnsanın giremeyeceği noktalara bizim yazılımımız giriyor. Oraları başarılı ve güvenli şekilde kontrol ediyoruz." diye konuştu.

Yıldız'ın özel bir proje olduğunu vurgulayan Zurnacı, şunları kaydetti:

"Yıldız özelinde sivil tarafta yaptığımız çalışmaları güçlendirerek MİLGEM'e simüle ettik. Burada MİLGEM'in çalışma prensiplerine uygun bir projeyi sergiliyoruz. MİLGEM milli gemimiz fakat içindeki yazılımların parçaları yurt dışından geliyor. Oysa bizim yazılımımız tamamen Türkçe, Türkiye'de üretiliyor, Türk mühendisleri üretti. Bu yazılım tek başına bir şey ifade etmiyor. Bu yazılımın sertifikalandırılması da gerekiyordu. Türk Loydu denize uygunluk ve yurt dışı sertifikalarıyla hem dünya çapında hem Türk denizcilik standartlarında geçerli sertifikaları aldık. Şu anda MİLGEM dahil bütün su üstü platformlarında kullanılabilecek yerli-milli bir yazılımımız var."

İnsansız deniz aracı yerli yazılımla yüzecek

İnsansız deniz araçlarının da gündemlerinde olduğunu belirten Zurnacı, "Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ'ın bir üst versiyonuna, daha gelişmişine çalışıyoruz. Tersanemizle gerekli anlaşmaları yaptık, şu anda otonom sistemlerin yazılımını hazırlıyoruz. İnsansız deniz araçları bundan sonra bizim yazılımımızla yüzecek." ifadelerini kullandı.

Ahmet Zurnacı, sivil platformlarda ise bu yazılımı hem ticari gemilerde hem de ultra lüks yatlarda test ettiklerini söyledi. Bunların okyanus geçen ve dünyanın dört bir tarafına giden tekneler olduğunu vurgulayan Zurnacı, "Dünya üzerinde 120'ye yakın referans projemiz var, tamamı bizim yazılımımızla sıfır hata ve sıfır acil çağrıyla çalışıyorlar. Dünyanın her tarafına servis verebiliyoruz." dedi.

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