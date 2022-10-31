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Erdoğan görevden aldı! Maden faciasının ardından Taş Kömürü Genel Müdürlüğü'nde değişim

Erdoğan görevden aldı! Maden faciasının ardından Taş Kömürü Genel Müdürlüğü'nde değişim

CUMHURBAŞKANI Recep tayyip Erdoğan imzasıyla Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Adli Tıp Kurumu'nda görevden almalar ve yeni atamalar yapıldı. İşte Resmi Gazete'de yayınlanan o görevden alma ve atamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla gerçekleşen görevden alma ve göreve atama hususundaki kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Taş Kömürü Kurumu ve Adli Tıp Kurumu'Nda görevden alma ve yeni atamalar yapıldı. 

SPK Başkan Vekili görevden alındı

Karara göre, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Mutalip Ünal ve Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi Ali Akay görevden alındı. Onların yerlerine ise, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili olarak Enver Usca, Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi olarak da Bülent Murat Haholu atandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na atama

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyesi Muhammet Hüseyin Bilgiçoğlu görevden alındı. Boşalan koltuğuna ise Mete Saat atandı. 

Adli Tıp Kurumu'na atama

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tip İhtisas Kurulu Adli Tıp üyeliğine, Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Ali Ulvi Çalık atandı.

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Çınarka, Adli Tip Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşegül Özel görevlendirildi.

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