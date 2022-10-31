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Cumhurbaşkanı Erdoğan iki üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lokman Hekim ve İstanbul Gedik üniversitelerine rektör atadı.

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Recep Tayyip Erdoğan, iki üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Gültekin, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Ahmet Kesik atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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