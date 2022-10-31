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AK Parti'den istifa eden Eşref Fakıbaba'dan şok iddialar! AK Partili vekilin adamları bulsa beni öldürecekti

AK Parti'den istifa eden Eşref Fakıbaba'dan şok iddialar! AK Partili vekilin adamları bulsa beni öldürecekti

AK Parti’den istifa ederek İYİ Parti’ye katılan eski Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, şok edici iddia ve itiraflarda bulundu. Fakıbaba, Şenyaşar Ailesi'yle kavgalı AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ailesinin kendisini öldürmek istediğini iddia etti. İşte Fakıbaba'nın o iddiaları...

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AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan Ahmet Eşref Fakıbaba, katıldığı televizyon programında itiraf ve iddialarda bulundu. Fakıbaba, 2014 yılında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili “Bana göre FETÖ devreye girdi ve 2014'te aday olamadım. Benim son yaptırmış olduğum anket Urfa'da yüzde 65'ti. 2014 yılında Şanlıurfa Belediye başkanlığımı engelleyen FETÖ grubudur” dedi.

Belediye başkanı namluyu doğrulttu

“İktidarın suçlarını anlatmayı planlıyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Fakıbaba, “300 kişinin bana nasıl saldırdığını Urfa halkı biliyor. Ben müthiş bir şekilde mücadele ettim. Kimisini mahkemeye verdim. Genel merkez bana sahip çıkmadı. Bu şahsi bir olay olabilir ama bu işi yaşarken bir mevcut belediye başkanı, AK Parti'li ilçe başkanına namluyu doğrultup adamcağızı vurmaya çalıştı. Ben adalet yok dediğim zaman boşuna konuşmuyorum. Bunlar tek tek anlatılacak” diye konuştu.

Ben burada tefecilik gördüm

AK Parti’ye yönelik açıklamalarına devam eden Fakıbaba, “2018 yılından sonra ben burada tefecilik de gördüm” diye ekledi.

AK Parti'li vekilin ailesi beni aradı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile Şenyaşar Ailesi arasında kavga olayına da değinen Fakıbaba, İbrahim Halil Yıldız'ın ailesi içinden 10-15 kişinin kendisini bulma amacıyla bulunduğu yere gelip tehdit ettiğini öne sürdü. Fakıbaba, “Bana bir televizyon programından sonra devletin misafirhanesine gelip, 10-15 kişi hakaret etti, bağırdı, küfretti. Sadece hakaret etme değil tehdit de var. Belki yakalamış olsa öldüreceklerdi” ifadelerini kullandı.

10 gün önce tehdit aldım

Fakıbaba, soyadı Yıldız olan birisinden tehdit aldığını da öne sürerek, “10 gün önce tehdit aldım soy ismi Yıldız olan birinden. Hemen savcılığa verdim” dedi.

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