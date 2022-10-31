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İstanbul'da sahte savcıdan 12 milyonluk vurgun

İstanbul'da sahte savcıdan 12 milyonluk vurgun

İSTANBUL’da kendisini savcı olarak tanıtan bir dolandırıcı, icradan ve gümrükten ucuza araç ayarlama vaadinde bulunduğu 4 kişiyi 12 milyon lira dolandırdı. Mağdur sayısının çok daha fazla olabileceği belirtiliyor.

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İstanbul'da tanıştığı kişilere kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan bir kişi, icradan ve gümrükten araç ayarladığını söyleyerek yüksek kâr vaadinde bulundu. Sahte savcı, polis ekiplerince tespit edilen 4 vatandaştan bu yöntemle yaklaşık 12 milyon lira para aldı. İddiaya göre sahte savcı kimliği ayarlayıp aracına çakar taktıran dolandırıcı, inandırıcı olsun diye bilgisayar ortamında hazırlanmış savcılık ibareli yazılar da kullandı.

Çakarlı araçla yakalandı

Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin 25 yaşındaki Ramazan G. olduğu belirlendi. Önceki gün yapılan operasyonla gözaltına alınan Ramazan G.'nin üzerinde sahte Cumhuriyet Savcısı kimliği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin kiralık olarak kullandığın lüks aracında çakar tertibatı olduğu öğrenilirken araçta bulunan 1 milyon 30 bin liraya el konuldu.

Mağdur sayısı artabilir

4 kişiden 12 milyon vurgun yapan sahte savcının üzerinde Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) amblemli cüzdan da çıktı. Dolandırıcılık polisleri, başka mağdurların da olabileceğini değerlendirip adliye ve polis merkezlerine şahsın fotoğrafını dağıttı. Sahte savcı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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