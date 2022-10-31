Gerdek gecesi olanlar oldu kocası ailesine söyledi Adli Tıp raporu çıktı son sözü İstinaf söyledi

İSTANBUL'da evliliğinin ilk günü eşinin bakire olmadığını düşünen adam durumu ailesine söyledi. Çift boşanırken, istinaf mahkemesi, aile baskısına karşı sessiz kalan erkeği kusurlu buldu.

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İstanbul'da 2015'te görücü usulü tanışan N.A. ve C.A. evlilik kararı aldı. Evliliklerinin ilk gecesinde eşinin bakire olmadığından şüphelenen N.A. durumu ailesine anlattı.

N.A.'nın annesinin yatak odalarına gelmesi üzerine tartışma çıktı. N.A.'nın annesi iddiaya göre C.A'ya hakaret ederek bekaret testi yapılması için hastaneye götürmek istedi.

C.A.'nın hastaneye gitmek istemesi üzerine kayınvalidesi kapıyı üzerine kilitledi. C.A.'nın durumu ailesine haber vermesinin ardından iki aile arasındaki tartışma sonrasında N.A ve C.A aynı gün boşanma kararı aldı.

Adli Tıp raporunda bakire olduğu ortaya çıktı

Sabah Gazetesinin haberine göre, İstanbul 3. Aile Mahkemesi'nde 'Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma' davasında 2018'de dosyaya giren adli tıp raporunda D.K.'nın bakire olduğu belirlendi. Mahkemede, C.A.'nın avukatı 500 TL tedbir nafakası, boşanma sonrasında nafakanın yoksulluk nafakası olarak devamına, 50 bin TL maddi, 100 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu. Mahkeme N.A.'nın 400 TL tedbir nafakasının karar kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası olarak C.A.'ya verilmesine devam etmesine ve maddi manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 15 bin TL maddi, 15 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Mahremini aileye anlatan erkek tam kusurlu

Kararın ardından N.A., kusur tespiti, tazminat ve nafaka yönünden, C.A. ise tazminat miktarları yönünden kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, her iki tarafın da istinaf talebini reddetti. Daire kararında, evlendikleri gece C.A.'ye bakire olmadığı iddiasında bulunan, aynı gece ailesine ileten, evliliklerinin hemen başlangıcında mahrem olan konuları ailesine aktaran, ailesinin bu konuyu C.A.'nın ailesine söylemesine ve kadına sözlü şiddet uygulamalarına sessiz kalan, eşine destek olmayan, kadından bekaret raporu istenmesine sessiz kalarak tartışma yaşanmasına neden olan erkeğin tam kusurlu olduğunu ifade etti.