BIST 3.879
DOLAR 18,61
EURO 18,54
ALTIN 982,50
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gerdek gecesi olanlar oldu kocası ailesine söyledi Adli Tıp raporu çıktı son sözü İstinaf söyledi

Gerdek gecesi olanlar oldu kocası ailesine söyledi Adli Tıp raporu çıktı son sözü İstinaf söyledi

İSTANBUL'da evliliğinin ilk günü eşinin bakire olmadığını düşünen adam durumu ailesine söyledi. Çift boşanırken, istinaf mahkemesi, aile baskısına karşı sessiz kalan erkeği kusurlu buldu.

Abone ol

İstanbul'da 2015'te görücü usulü tanışan N.A. ve C.A. evlilik kararı aldı. Evliliklerinin ilk gecesinde eşinin bakire olmadığından şüphelenen N.A. durumu ailesine anlattı.

N.A.'nın annesinin yatak odalarına gelmesi üzerine tartışma çıktı. N.A.'nın annesi iddiaya göre C.A'ya hakaret ederek bekaret testi yapılması için hastaneye götürmek istedi.

C.A.'nın hastaneye gitmek istemesi üzerine kayınvalidesi kapıyı üzerine kilitledi. C.A.'nın durumu ailesine haber vermesinin ardından iki aile arasındaki tartışma sonrasında N.A ve C.A aynı gün boşanma kararı aldı.

Adli Tıp raporunda bakire olduğu ortaya çıktı

Sabah Gazetesinin haberine göre, İstanbul 3. Aile Mahkemesi'nde 'Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma' davasında 2018'de dosyaya giren adli tıp raporunda D.K.'nın bakire olduğu belirlendi. Mahkemede, C.A.'nın avukatı 500 TL tedbir nafakası, boşanma sonrasında nafakanın yoksulluk nafakası olarak devamına, 50 bin TL maddi, 100 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu. Mahkeme N.A.'nın 400 TL tedbir nafakasının karar kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası olarak C.A.'ya verilmesine devam etmesine ve maddi manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 15 bin TL maddi, 15 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Mahremini aileye anlatan erkek tam kusurlu

Kararın ardından N.A., kusur tespiti, tazminat ve nafaka yönünden, C.A. ise tazminat miktarları yönünden kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, her iki tarafın da istinaf talebini reddetti. Daire kararında, evlendikleri gece C.A.'ye bakire olmadığı iddiasında bulunan, aynı gece ailesine ileten, evliliklerinin hemen başlangıcında mahrem olan konuları ailesine aktaran, ailesinin bu konuyu C.A.'nın ailesine söylemesine ve kadına sözlü şiddet uygulamalarına sessiz kalan, eşine destek olmayan, kadından bekaret raporu istenmesine sessiz kalarak tartışma yaşanmasına neden olan erkeğin tam kusurlu olduğunu ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'den istifa eden Eşref Fakıbaba'dan şok iddialar! AK Partili vekilin adamları bulsa beni öldürecekti
AK Parti'den istifa eden Eşref Fakıbaba'dan şok iddialar! AK Partili vekilin adamları bulsa beni öldürecekti
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
İstanbul'da sahte savcıdan 12 milyonluk vurgun
İstanbul'da sahte savcıdan 12 milyonluk vurgun
Hapisten cumhurbaşkanlığına! Brezilya'da seçimi solcu lider Lula da Silva kazandı
Hapisten cumhurbaşkanlığına! Brezilya'da seçimi solcu lider Lula da Silva kazandı
Erdoğan görevden aldı! Maden faciasının ardından Taş Kömürü Genel Müdürlüğü'nde değişim
Erdoğan görevden aldı! Maden faciasının ardından Taş Kömürü Genel Müdürlüğü'nde değişim
Metin Feyzioğlu resmen Türkiye'nin KKTC Büyükelçisi oldu! Resmi Gazete'de yayınlandı
Metin Feyzioğlu resmen Türkiye'nin KKTC Büyükelçisi oldu! Resmi Gazete'de yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki üniversiteye rektör atadı
Sakarya feci kaza: Kamyona çarpan tır karşı şeride geçti, ortalık savaş alanına döndü
Sakarya feci kaza: Kamyona çarpan tır karşı şeride geçti, ortalık savaş alanına döndü
Maç sonu dikkat çeken görüntü! Jorge Jesus, Altay Bayındır'a destek istedi!
Maç sonu dikkat çeken görüntü! Jorge Jesus, Altay Bayındır'a destek istedi!
"O kadın TSK'ya iftira attı" diyerek tepki göstermişti! TBMM Başkanı Şentop'tan ünlü oyuncuya tebrik telefonu
"O kadın TSK'ya iftira attı" diyerek tepki göstermişti! TBMM Başkanı Şentop'tan ünlü oyuncuya tebrik telefonu
Kayserispor Adana Demirspor maçında arbede çıktı: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı!
Kayserispor Adana Demirspor maçında arbede çıktı: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı!
Tahıl koridoru krizi kısmen çözüldü! Anlaşma sağlandı: 14 gemi daha yola çıkacak
Tahıl koridoru krizi kısmen çözüldü! Anlaşma sağlandı: 14 gemi daha yola çıkacak