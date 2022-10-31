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“İlk Evim İlk İş Yerim” projesine başvuru için son gün! 2 bin 280 lira taksitle ev sahibi olma imkanı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
“İlk Evim İlk İş Yerim” projesine başvuru için son gün! 2 bin 280 lira taksitle ev sahibi olma imkanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi için başvurular bugün sona eriyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular ise 28 Ekim'de tamamlandı.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine başvuru için elinizi çabuk tutun. Bakanlık, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi için bankalar aracılığıyla yapılan başvuruların 31 Ekim 2022 Pazartesi günü yani bugün sona ereceğini duyurdu. 

2 bin 280 lira taksitle

 Vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek; 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle erişebilecek.

8 milyon başvuru

“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine şu ana kadar 8 milyona yakın vatandaşın başvuruda bulunduğu, resmî müracaatları tamamlanan talep sayısının ise 5 milyona yaklaştığı bilgisi paylaşıldı.

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