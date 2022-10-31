Benzin ve motorine indirim yok yine zam var! 1 Kasım 2022 itibariyle litresi 71 kuruş zamlanacak

31 Ekim'i 1 Kasım 2022'ye bağlayan gece yarısı zam var. Bu kez zam motorin fiyatlarına değil benzin fiyatlarına geliyor. Benzin zammı 1 Kasım 2022 itibariyle geçerli olacak. Benzin ve motorinin güncel litre fiyatı bakın ne kadar ve zamla kaç olacak?

Abone ol

İSTANBUL'da bugün Motorinin güncel fiyatı 26,37 lira, benzinin litre fiyatı ise 20.65 lira. Gece yarısı itibariyle benzin istasyonlarındaki tabela zamla birlikte değişecek. 1 Kasım 2022 salı gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına zam geliyor. Akaryakıt sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre benzinin litresi 71 kuruş zamlanacak. Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı 21 lirayı aşacak.

1 Kasım 2022 itibariyle zamlı benzin fiyatı şöyle olacak:

İstanbul’da benzinin litresi 21,37 TL’ye, İzmir’de 21,51 TL’ye ve Ankara’da ise 21,53 TL’ye yükselecek.

Güncel benzin motorin petrol fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında en son motorine gelen indirim haberini vermiştik. 22 Ekim'de motorin fiyatları 1 lira 7 kuruş ucuzlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 94,4 dolardan işlem görmüştü. Petrol fiyatları 95 doların üstüne çıkmış ama geçen haftayı yüzde 1.05 azalarak düşüşle kapatmıştı. Henüz yeni benzin zammının yansımadığı güncel benzin ve motorin fiyatları şöyle:

İSTANBUL

Benzin: 20,65 TL

Motorin: 26,37 TL

ANKARA

Benzin: 20,79 TL

Motorin: 26,50 TL

İZMİR

Benzin: 20,78 TL

Motorin: 26,52 TL