Meteoroloji'den kritik uyarı! Sokağa adım atmayın listedeki iller alarm veriyor fena olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik bir uyarı geldi. Bugün Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. Çamur yağışı bekleniyor ulaşımda da aksamalar olabilir. İşte son yapılan açıklama ve bölge bölge son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini duyurdu. Buna göre bugün 9 ilde çamur yağacak nefes almak zorlaşacak. Öte yandan birçok şehirde sağanak yağış da var. Sıcaklıkta önemli bir değişiklik beklenmezken Uzman isim Orhan Şen de önemli bir açıklama yaptı.
9 il aman dikkat!
Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
-Güneydoğu Anadolu ile Hakkari, Şırnak ve Van Yağmurlu Akşam Doğu karadeniz yağmurlu Rize, Artvin, Hakkâri ve Van'ın yüksekleri KKY ve Kar yağışlı. Öğlen İstanbulun kuzey ilçelerinde hafif yağış olabilir. Sıcaklık değişmiyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.