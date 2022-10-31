Meteoroloji'den kritik uyarı! Sokağa adım atmayın listedeki iller alarm veriyor fena olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini duyurdu. Buna göre bugün 9 ilde çamur yağacak nefes almak zorlaşacak. Öte yandan birçok şehirde sağanak yağış da var. Sıcaklıkta önemli bir değişiklik beklenmezken Uzman isim Orhan Şen de önemli bir açıklama yaptı.