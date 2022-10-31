Sözcü yazarı Murat Muratoğlu Togg için 'pazarlama faciası' dedi ömür biçti

Togg fabrikası açılışı sonrası yerli ve milli otomobile dair çok konuşulacak bir yazı Sözcü'nün ekonomi yazarı Murat Muratoğlu'ndan geldi. Muratoğlu, bu haliyle Togg'un AK Parti sonrasında kar edip yaşama şansının olmadığını iddia etti.

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Türkiye günlerdir Togg'u konuşuyor. 29 Ekim'de Gemlik tesislerinin açılması sonrası gözler seri üretimin başlayacağı mart ayına çevrildi.

Milyonları heyecanlandıran projeye ilişkin eleştirel yorumlar da geliyor. Muhalif medyanın temsilcilerinden Sözcü'nün ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, Togg'un yürüme şansının olmadığını iddia etti.

"Bir pazarlama faciası TOGG!" başlıklı yazısında Muratoğlu, Togg'un neden ileride neden başarısız olacağının gerekçelerini böyle paylaştı:

"İktidar partisinin seçim vaadi olarak işe başlanmış, tanıtımı, temel atması, üretimi, satışı bir siyasi partinin tekeline bırakılmış otomobil fabrikasının gelecekte yaşaması mümkün mü?

Sitesinde teknik özellikleri yazıyor mu?

Seri üretimin başladığı söyleniyor ancak bunun doğru olmadığını hepimiz biliyoruz. Kısmetse yakında başlar o da… Hayırlısıyla testleri bir tamamlansa…

Zira TOGG'un internet sitesine girin bakın… Otomobilin hangi paketinde neler var? Ne gibi teknolojiler kullanılmış? Teknik özellikleri yazıyor mu? Hiçbiri yok! Yine de herkesin fikri var!

Distribütör, servis ve bayi ağı kuracaksın

İhracat yapılacak mı? Sanmıyorum. İhracat yapacaksan dünya çapında distribütör, servis ve bayi ağı kuracaksın. Zarar ederlerse kapatmasınlar diye destek atacaksın. Kolay mı sandın?

Çin, Rusya ve Hindistan örnekleri

Örnekleri var. Bu işin kralı Çin'in yanı sıra Hindistan ve Rusya da global otomobil üretmeyi denedi. Devlet sübvanse etti. Dünya pazarlarında hiçbir başarı sağlayamadılar.

Çin ve Hindistan 1.5 milyar kişilik nüfuslarına dayanarak iç pazarlarına kapandılar. Bizim o kadar büyük bir nüfusumuz da onlardan daha iyi teknolojimiz ve daha ucuza üretecek halimiz de yok!

Lobini ismini duydunuz mu? Yıllardır Brezilya üretiyor. Mastretta markasıyla Meksika da kendi ürettiği otomobil markası olan ülkeler arasında yer alıyor. Malezya, ChPeroduaery ve Proton adlı, üretimini kendisinin yaptığı 2 otomobil markasına sahip.

İran, kendi otomobil markaları Iran Khodro, Pars ve Saipa… Madagaskar tarafından üretilen Karenjy, ülkenin kendi üretimini yaptığı otomobil markası olma özelliğini taşıyor. Onlarca ülke ve onların ürettiği otomobilleri sayarım size…

Ukrayna kendi ürettiği ZAZ adında bir otomobil markasına sahip. Tunus'un Wallyscar adında bir otomobil markası var. Luxgen, Tayvan'ın kendi ürettiği otomobil markası olma özelliğini taşıyor.

Hangilerini duydunuz? İşte bizimki de onlardan biri… Tek farkı üretince Türkiye'nin dünya lideri olacağını ileri sürmeleri!

Siyasi parti fabrikası iddiası

Gençler karar vermişler bize hayırlı olsun demek düşer. Yine de siyasi parti fabrikası gibi görünmeseydi daha iyiydi… Bu haliyle AKP sonrasında kâr edip yaşama şansı yok gibi…