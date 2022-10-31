BIST 3.879
DOLAR 18,61
EURO 18,52
ALTIN 982,65
HABER /  DÜNYA

Ukrayna'dan patlama sesleri geliyor! Füze fırlatıldığı duyuruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ukrayna'dan patlama sesleri geliyor! Füze fırlatıldığı duyuruldu

UKRAYNA'dan son dakika haberler var. Ülkede birçok bölgede patlama sesleri duyuldu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi ve Rusya'nın 40 seyir füzesi attığı bildirildi.

Abone ol

Ukrayna'nın Kiev, Zaporijya, Kirovograd, Harkiv, Odessa bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın 40 seyir füzesi attığını bildirdi.

Ayrıntılar gelecek...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'den kritik uyarı! Sokağa adım atmayın listedeki iller alarm veriyor fena olacak
Foto Galeri Meteoroloji'den kritik uyarı! Sokağa adım atmayın listedeki iller alarm veriyor fena olacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sözcü yazarı Murat Muratoğlu Togg için 'pazarlama faciası' dedi ömür biçti
Sözcü yazarı Murat Muratoğlu Togg için 'pazarlama faciası' dedi ömür biçti
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Gaziantep'te feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar ölenler ve yaralılar var
Gaziantep'te feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar ölenler ve yaralılar var
“İlk Evim İlk İş Yerim” projesine başvuru için son gün! 2 bin 280 lira taksitle ev sahibi olma imkanı
“İlk Evim İlk İş Yerim” projesine başvuru için son gün! 2 bin 280 lira taksitle ev sahibi olma imkanı
Benzin ve motorine indirim yok yine zam var! 1 Kasım 2022 itibariyle litresi 71 kuruş zamlanacak
Benzin ve motorine indirim yok yine zam var! 1 Kasım 2022 itibariyle litresi 71 kuruş zamlanacak
Krema yerine ne kullanabilirim diyorsanız... Krema yerine geçen 7 alternatif ürün!
Krema yerine ne kullanabilirim diyorsanız... Krema yerine geçen 7 alternatif ürün!
Mavi Vatan'da yeni dönem! askeri gemilerde görev almaya başladı
Mavi Vatan'da yeni dönem! askeri gemilerde görev almaya başladı
Gerdek gecesi olanlar oldu kocası ailesine söyledi Adli Tıp raporu çıktı son sözü İstinaf söyledi
Gerdek gecesi olanlar oldu kocası ailesine söyledi Adli Tıp raporu çıktı son sözü İstinaf söyledi
AK Parti'den istifa eden Eşref Fakıbaba'dan şok iddialar! AK Partili vekilin adamları bulsa beni öldürecekti
AK Parti'den istifa eden Eşref Fakıbaba'dan şok iddialar! AK Partili vekilin adamları bulsa beni öldürecekti
İstanbul'da sahte savcıdan 12 milyonluk vurgun
İstanbul'da sahte savcıdan 12 milyonluk vurgun
Hapisten cumhurbaşkanlığına! Brezilya'da seçimi solcu lider Lula da Silva kazandı
Hapisten cumhurbaşkanlığına! Brezilya'da seçimi solcu lider Lula da Silva kazandı
Erdoğan görevden aldı! Maden faciasının ardından Taş Kömürü Genel Müdürlüğü'nde değişim
Erdoğan görevden aldı! Maden faciasının ardından Taş Kömürü Genel Müdürlüğü'nde değişim