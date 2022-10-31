Ukrayna'dan patlama sesleri geliyor! Füze fırlatıldığı duyuruldu

UKRAYNA'dan son dakika haberler var. Ülkede birçok bölgede patlama sesleri duyuldu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi ve Rusya'nın 40 seyir füzesi attığı bildirildi.Abone ol
Ukrayna'nın Kiev, Zaporijya, Kirovograd, Harkiv, Odessa bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın 40 seyir füzesi attığını bildirdi.
Ayrıntılar gelecek...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den kritik uyarı! Sokağa adım atmayın listedeki iller alarm veriyor fena olacak