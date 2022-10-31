Hıçkırığı durdurmak için sakın bunu yapmayın! Sonucu ani ölüme kadar gidiyor

Hepimizin zaman zaman başına gelen en tatsız durumlardan biri de hıçkırıktır. Peki neden hıçkırdığınızı hiç düşündünüz mü? Çoğumuz için önemsiz bir durum gibi görünse de aslında ciddi hastalıkların da habercisi olabilir. Peki neden hıçkırırız, hıçkırığı durdurmaya çalışmak doğru mu?

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Zaman zaman başlayan ve yakalmızı kolay kolay bırakmayan en tatsız durumlarda biri de hıçkırığa yakalanmaktır. Hâliyle bu durum can sıkıcı olabiliyor. Peki, neden hıçkırırız hiç düşündünüz mü? Hapşırmak ve esnemek gibi refleksler, kişilere normal gelse de hıçkırık tutunca 'Nereden çıktı bu şimdi?' diye sitem edebilirsiniz. Hıçkırığın neden olduğunu ve altında yatan sebebi sizler için araştırdık.

Hıçkırık nasıl meydana gelir?

Hıçkırıkta aslında diğer tüm refleksler kadar doğal. Peki, bu hıçkırık nasıl meydana geliyor? Vücudumuzda göğüs ve karın bölgesini ayıran diyafram kası, aniden kasılınca ortaya hıçkırık çıkar. Bunu istemsiz bir şekilde gerçekleştiririz. Ses tellerimiz aniden kapanır ve diyafram senkronize bir şekilde çarpar. Tıpta ise hıçkırığa singultus adı verilir.

Hıçkırık kimleri etkiler?

Hıçkırık refleksi, anlık olarak bir kere çıkabilir ya da nöbet şeklinde gerçekleşebilir. Çoğunlukla ritmik şekilde meydana gelir. Hıçkırıklar arasındaki süreler ise aynı yani sabit şekilde gerçekleşir. Bu refleks, her yaş grubundan ve her cinayetten insanı etkiler.

Hıçkırınca epiglotis kapanır



Bir insan nefes alırken diyafram kasılır ve aşağı yöne doğru hareketler oluşur. Böylelikle göğüs kafesi genişlemeye başlar ve akciğer kapasitesi artar. Nefes verildiği zaman ise diyafram yukarı yönde harekete geçer. Alınan hava ağız ve burun yoluyla dışarı atılır. Hıçkırık esnasında ses tellerinde yer alan epiglot kapağı, yutkunurken kapanır. Böylece soluk borusuna besin kaçmaz.

Hıçkırık sesi nasıl ortaya çıkar?

Hıçkırmaya başladığınız andan itibaren 'Hık!' bir ses duyulur. Bu ses nasıl mı oluşuyor? Diyaframın kendini istemsiz bir şekilde kasmasından sonra akciğerlere hızlı bir şekilde hava girer. Bu durum, epiglot kapağının ses tellerinin olduğu bölgeyi kapatmasına neden olur. Böylece hıçkırık sesi ortaya çıkar.

Uzun süren hıçkırık neyin habercisi?

Hıçkırık ortalama 6-12 dakika arasında sürer ve müdahale gerekmediği için çoğunlukla kendiliğinden geçer. Ancak durum her zaman böyle olmayabiliyor. En uzun hıçkırık süresi alınan şikâyetlere göre üçe ayrılıyor: 48 saat süreyle geçmeyen hıçkırık, 48 saat ila 1 ay arasında süren persistan hıçkırık, 1 ay veya daha uzun süren hıçkırık ise inatçı hıçkırık. Peki, bu kadar uzun süreli hıçkırık neyin habercisi? Uzun süren hıçkırıklar, bazı hastalıkların habercisi olabilir. Hıçkırık, 48 saatten uzun sürüyorsa reflü ve mide fıtığına işaret edebilir. Ayrıca gırtlakta oluşacak hastalıklar; kalp, akciğer ve beyinde meydana gelebilecek hastalıkların öncüsü hıçkırık olabilir. Ayrıca kronikleşen hıçkırık, tedavi edilmezse günlük yaşantınızı oldukça kısıtlar.

Hıçkırığa sebep olan faktörler

İnsan yaşamı stressiz geçmiyor. Fakat stres ve diğer ani duygusal değişimler, diyaframınızı harekete geçirip uyarıyor. Bu da diyaframda kasılmayla sonuçlanıyor.

Neden hıçkırık tutarız?



Hıçkırığa birçok faktör sebep olabilir. Genellikle istemsizce hava yutulması, hızlı yemek tüketimi, gazlı içecek içmek, bünyeye aşırı alkol girmesi ve mide bağırsak sisteminde meydana gelen beklenmedik ısı değişiminden dolayı olur. Hıçkırık nedenleri ise genelde psikolojik bir durumdan kaynaklanır.

Hıçkırık nasıl geçer?

Hıçkırığı geçirmek için doğal birtakım yöntemler bulunuyor:

● Öncelikle derin bir nefes alıp nefesinizi tutabilirsiniz. Bu şekilde beklemek sizi rahatlatır.

● Limon ve kolonya gibi keskin kokulu maddeler koklayın.

● Hızlı nefes alıp verin.

● Soğuk su için. Sirke ya da limon ısırın.

● Boynunuzun arkasını ovun böylece frenik sinirini uyarmış olursunuz.

● Dilinizin ucunu tutup birkaç kez öne çekin.

● Öğürme refleksini harekete geçirmek için kaşık yardımıyla dilin gerisine dokunun.

● Suyla gargara yapın.

● Dizlerinizi göğsünüze kadar çekin.