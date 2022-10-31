Emre Mor Türkçe konuşamıyor aslen nereli? Güntekin Onay Türkçe sözleriyle Fenerbahçeliler çıldırdı

DANİMARKA doğumlu olan Emre Mor yine Türkçe mevzusu ile gündem oldu. Emre Mor'un Türkçe mevzusunu tartışmaya açan da Güntekin Onay'ın canlı yayında verdiği tepki oldu. Emre Mor'un Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 5-2 yendiği maç sonrası İngilizce konuştuğunu duyan Güntekin Onay, '3 sen oldu hala İngilizce konuşuyor' dedi... Bu yorumun devamı da vardı. Fenerbahçeliler'den yoğun tepki gelince Güntekin Onay twitterdan bir daha yazdı. Peki Emre Mor neden Türkçe konuşmuyor ya da konuşamıyor...

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Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 5-2 yendiği maç sonrası Emre Mor'un Türkçe mevzusu yeniden tartışma konusu oldu. Danimarka doğumlu olan Emre Mor, Türkiye Milli Takımı'na dahil olduğu 2016 yılında Türkçe bilmiyordu. Emre Mor en kısa sürede Türkçe öğreneceğini belirtip "Dortmund'a döner dönmez Türkçe derslerine başlayacağım" demişti.

Emre Mor 3 yıl oldu hala Türkçe konuşamıyor

Emre Mor'un Türkçe sıkıntısını tartışmaya açan olay ise Fenerbahçe İstanbulspor maçı sonrası İngilizce röportaj vermesi ile oldu. Yayıncı kuruluş beIN Sports yorumcusu Güntekin Onay, Emre Mor'un İngilizce röportajını izleyince canlı yayında tepki verdi ve şunları söyledi:

-"Emre Mor, A Milli Takım oyuncusu. Aynı zamanda burada 3. senesine girdi. Bu kadar süre geçmesine rağmen Emre Mor röportajları hala İngilizce veriyor. Artık Türkçe konuşabiliyor olması gerekiyor."

Türkçe mevzusu gündem oldu

Güntekin Onay'ın 'Emre Mor neden hala Türkçe konuşamıyor' eleştirisi sosyal medyanın gündemine oturdu. Fenerbahçe taraftalarları Güntekin Onay'a yoğun eleştiriler de bulundu. Bunun üzerine Güntekin Onay sosyal medya hesabından şunları yazdı:

-Kim hangi akla zihniyet ile bundan rahatsız olur ? Bunda ne sorun var ? Bırakın fanatizmi artık. Emre'nin yıllardır İngilizce konuşmasını tuttuğunuz takımdan bağımsız değerlendirin ! Artık Türkçe öğrenmeli , çünkü milli takım oyuncusu ve Türk statüsünde oynuyor.

Emre Mor'un Türkçe konuşması kime zarar verir?

-Yıllardır Türkiye'de yaşayan ve milli takımda oynayan Emre Mor artık Türkçe konuşmalı diyince ses getiriyor nedense ? Emre Mor'un Türkçe konuşmasının kime ne zararı var ? Hangi akıllı insan buna neden tepki verir ? Bu çocuk artık Türkçe konuşsun artık yıllar sonra.

Emre Mor Ferdi artık Türkçe konuşsun

-Jesus ve Fenerbahçe'yi yere göre sığdıramadığımız bir yayında (ki sonuna kadar haklı olarak) Emre Mor'un İngilizce konuşmasını ön plana çıkartmak art niyettir. Programı seyretmeyenler bu gaza gelmesin. Emre ve Ferdi de artık Türkçe konuşsun tabii.