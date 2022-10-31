BIST 3.879
DOLAR 18,61
EURO 18,52
ALTIN 982,65
HABER /  SPOR

Emre Mor Türkçe konuşamıyor aslen nereli? Güntekin Onay Türkçe sözleriyle Fenerbahçeliler çıldırdı

Emre Mor Türkçe konuşamıyor aslen nereli? Güntekin Onay Türkçe sözleriyle Fenerbahçeliler çıldırdı

DANİMARKA doğumlu olan Emre Mor yine Türkçe mevzusu ile gündem oldu. Emre Mor'un Türkçe mevzusunu tartışmaya açan da Güntekin Onay'ın canlı yayında verdiği tepki oldu. Emre Mor'un Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 5-2 yendiği maç sonrası İngilizce konuştuğunu duyan Güntekin Onay, '3 sen oldu hala İngilizce konuşuyor' dedi... Bu yorumun devamı da vardı. Fenerbahçeliler'den yoğun tepki gelince Güntekin Onay twitterdan bir daha yazdı. Peki Emre Mor neden Türkçe konuşmuyor ya da konuşamıyor...

Abone ol

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 5-2 yendiği maç sonrası Emre Mor'un Türkçe mevzusu yeniden tartışma konusu oldu. Danimarka doğumlu olan Emre Mor, Türkiye Milli Takımı'na dahil olduğu 2016 yılında Türkçe bilmiyordu. Emre Mor en kısa sürede Türkçe öğreneceğini belirtip "Dortmund'a döner dönmez Türkçe derslerine başlayacağım" demişti. 

Emre Mor 3 yıl oldu hala Türkçe konuşamıyor

Emre Mor'un Türkçe sıkıntısını tartışmaya açan olay ise Fenerbahçe İstanbulspor maçı sonrası İngilizce röportaj vermesi ile oldu. Yayıncı kuruluş beIN Sports yorumcusu Güntekin Onay, Emre Mor'un İngilizce röportajını izleyince canlı yayında tepki verdi ve şunları söyledi:

-"Emre Mor, A Milli Takım oyuncusu. Aynı zamanda burada 3. senesine girdi. Bu kadar süre geçmesine rağmen Emre Mor röportajları hala İngilizce veriyor. Artık Türkçe konuşabiliyor olması gerekiyor."

Türkçe mevzusu gündem oldu

Güntekin Onay'ın 'Emre Mor neden hala Türkçe konuşamıyor' eleştirisi sosyal medyanın gündemine oturdu. Fenerbahçe taraftalarları Güntekin Onay'a yoğun eleştiriler de bulundu. Bunun üzerine Güntekin Onay sosyal medya hesabından şunları yazdı:

-Kim hangi akla zihniyet ile bundan rahatsız olur ? Bunda ne sorun var ? Bırakın fanatizmi artık. Emre'nin yıllardır İngilizce konuşmasını tuttuğunuz takımdan bağımsız değerlendirin ! Artık Türkçe öğrenmeli , çünkü milli takım oyuncusu ve Türk statüsünde oynuyor.

Emre Mor'un Türkçe konuşması kime zarar verir?

-Yıllardır Türkiye'de yaşayan ve milli takımda oynayan Emre Mor artık Türkçe konuşmalı diyince ses getiriyor nedense ? Emre Mor'un Türkçe konuşmasının kime ne zararı var ? Hangi akıllı insan buna neden tepki verir ? Bu çocuk artık Türkçe konuşsun artık yıllar sonra.

Emre Mor Ferdi artık Türkçe konuşsun

-Jesus ve Fenerbahçe'yi yere göre sığdıramadığımız bir yayında (ki sonuna kadar haklı olarak) Emre Mor'un İngilizce konuşmasını ön plana çıkartmak art niyettir. Programı seyretmeyenler bu gaza gelmesin. Emre ve Ferdi de artık Türkçe konuşsun tabii.

Emre Mor neden Türkçe konuşamıyor? Bilmiyor mu?

Emre Mor Danimarka'da doğup büyümüş Türk kökenli bir futbolcu. Emre Mor'un babası Türk ve aslan Uşak ile Sivaslı ilçesinden. Emre Mor'un annesi ise yabancı Arnavut asıllı. 24 Temmuz 1997 yılında Danimarka'da doğan Emre Mor, Türk Milli Takımı'na seçildiği dönemde Türkçe konuşamıyordu. Emre Mor, 'en kısa sürede Türkçe eğitimi alacağım' demişti ancak duruma bakılacak olursa bunu henüz hayata geçirmemiş. 3 yıldır Türkiye'de olan Emre Mor, maç sonu hala İngilizce röportaj veriyor. 

İlgili Haberler
Fenerbahçe, İstanbulspor'a gol olup yağdı! Kanarya seriye bağladı İstanbulspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'den kritik uyarı! Sokağa adım atmayın listedeki iller alarm veriyor fena olacak
Foto Galeri Meteoroloji'den kritik uyarı! Sokağa adım atmayın listedeki iller alarm veriyor fena olacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna'dan patlama sesleri geliyor! Füze fırlatıldığı duyuruldu
Ukrayna'dan patlama sesleri geliyor! Füze fırlatıldığı duyuruldu
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
Sözcü yazarı Murat Muratoğlu Togg için 'pazarlama faciası' dedi ömür biçti
Sözcü yazarı Murat Muratoğlu Togg için 'pazarlama faciası' dedi ömür biçti
Gaziantep'te feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar ölenler ve yaralılar var
Gaziantep'te feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar ölenler ve yaralılar var
“İlk Evim İlk İş Yerim” projesine başvuru için son gün! 2 bin 280 lira taksitle ev sahibi olma imkanı
“İlk Evim İlk İş Yerim” projesine başvuru için son gün! 2 bin 280 lira taksitle ev sahibi olma imkanı
Benzin ve motorine indirim yok yine zam var! 1 Kasım 2022 itibariyle litresi 71 kuruş zamlanacak
Benzin ve motorine indirim yok yine zam var! 1 Kasım 2022 itibariyle litresi 71 kuruş zamlanacak
Krema yerine ne kullanabilirim diyorsanız... Krema yerine geçen 7 alternatif ürün!
Krema yerine ne kullanabilirim diyorsanız... Krema yerine geçen 7 alternatif ürün!
Mavi Vatan'da yeni dönem! askeri gemilerde görev almaya başladı
Mavi Vatan'da yeni dönem! askeri gemilerde görev almaya başladı
Gerdek gecesi olanlar oldu kocası ailesine söyledi Adli Tıp raporu çıktı son sözü İstinaf söyledi
Gerdek gecesi olanlar oldu kocası ailesine söyledi Adli Tıp raporu çıktı son sözü İstinaf söyledi
AK Parti'den istifa eden Eşref Fakıbaba'dan şok iddialar! AK Partili vekilin adamları bulsa beni öldürecekti
AK Parti'den istifa eden Eşref Fakıbaba'dan şok iddialar! AK Partili vekilin adamları bulsa beni öldürecekti
İstanbul'da sahte savcıdan 12 milyonluk vurgun
İstanbul'da sahte savcıdan 12 milyonluk vurgun
Hapisten cumhurbaşkanlığına! Brezilya'da seçimi solcu lider Lula da Silva kazandı
Hapisten cumhurbaşkanlığına! Brezilya'da seçimi solcu lider Lula da Silva kazandı