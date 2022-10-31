BIST 3.925
DOLAR 18,62
EURO 18,48
ALTIN 980,87
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Üzeyir Çakır'ın ataması yapıldı. İşte yapılan tüm atamalar...

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen görevden alınarak, yerine Afire Sever'in ataması gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Eyüp Selman Korten görevden alındı ve yerine Musa Turhan atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığına Hakan Erten getirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Üzeyir Çakır'ın ataması yapıldı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu üyeliklerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Karaman, Seyit Ahmet Işkın ve İhsan Özgür Çetin getirildi.

Kıyı Eğitim Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Tufan görevden alınarak, yerine Yiğit Korkmaz Yaşar atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Halil Yanık'ın ataması yapıldı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Mehmet Arabacı atandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ateş görevden alınarak, yerine Cengiz Paşaoğlu atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Tırnakçı görevinden alınarak yerine Tugay Gökdemir getirildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'den kritik uyarı! Sokağa adım atmayın listedeki iller alarm veriyor fena olacak
Foto Galeri Meteoroloji'den kritik uyarı! Sokağa adım atmayın listedeki iller alarm veriyor fena olacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hıçkırığı durdurmak için sakın bunu yapmayın! Sonucu ani ölüme kadar gidiyor
Hıçkırığı durdurmak için sakın bunu yapmayın! Sonucu ani ölüme kadar gidiyor
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
Emre Mor Türkçe konuşamıyor aslen nereli? Güntekin Onay Türkçe sözleriyle Fenerbahçeliler çıldırdı
Emre Mor Türkçe konuşamıyor aslen nereli? Güntekin Onay Türkçe sözleriyle Fenerbahçeliler çıldırdı
Ukrayna'dan patlama sesleri geliyor! Füze fırlatıldığı duyuruldu
Ukrayna'dan patlama sesleri geliyor! Füze fırlatıldığı duyuruldu
Sözcü yazarı Murat Muratoğlu Togg için 'pazarlama faciası' dedi ömür biçti
Sözcü yazarı Murat Muratoğlu Togg için 'pazarlama faciası' dedi ömür biçti
Gaziantep'te feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar ölenler ve yaralılar var
Gaziantep'te feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar ölenler ve yaralılar var
“İlk Evim İlk İş Yerim” projesine başvuru için son gün! 2 bin 280 lira taksitle ev sahibi olma imkanı
“İlk Evim İlk İş Yerim” projesine başvuru için son gün! 2 bin 280 lira taksitle ev sahibi olma imkanı
Benzin ve motorine indirim yok yine zam var! 1 Kasım 2022 itibariyle litresi 71 kuruş zamlanacak
Benzin ve motorine indirim yok yine zam var! 1 Kasım 2022 itibariyle litresi 71 kuruş zamlanacak
Krema yerine ne kullanabilirim diyorsanız... Krema yerine geçen 7 alternatif ürün!
Krema yerine ne kullanabilirim diyorsanız... Krema yerine geçen 7 alternatif ürün!
Mavi Vatan'da yeni dönem! askeri gemilerde görev almaya başladı
Mavi Vatan'da yeni dönem! askeri gemilerde görev almaya başladı
Gerdek gecesi olanlar oldu kocası ailesine söyledi Adli Tıp raporu çıktı son sözü İstinaf söyledi
Gerdek gecesi olanlar oldu kocası ailesine söyledi Adli Tıp raporu çıktı son sözü İstinaf söyledi
AK Parti'den istifa eden Eşref Fakıbaba'dan şok iddialar! AK Partili vekilin adamları bulsa beni öldürecekti
AK Parti'den istifa eden Eşref Fakıbaba'dan şok iddialar! AK Partili vekilin adamları bulsa beni öldürecekti