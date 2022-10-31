Amasra'da maden ocağındaki patlama! Şüphelilerin adliyeye sevki başladı
AMASRA'da maden ocağında meydana gelen patlamada 41 kişi hayatını kaybetti. Yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si adliyeye getirildi.Abone ol
TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesinde 14 Ekim'de meydana gelen maden kazasına ilişkin Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ekim Perşembe günü gözaltına alınan ve İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Amasra Adliyesi'ne sevk ediliyor.
Şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdür Yardımcısı S.A. ile maden mühendisi İ.H.M, güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirildi.
22 şüphelinin işlemleri sürüyor
Diğer 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında bulunan vardiya çavuşunun ise İstanbul'da hastanede tedavi gören madenci kardeşine refakat ettiği öğrenilmişti.