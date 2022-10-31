MEB personeline promosyon müjdesi! 25 bin 500 lira 16 Kasım'da hesaplarına yatıyor
Onbinlerce öğretmene promosyon müjdesi geldi. 31 Aralık 2023 tarihinde süresi dolacak olan Milli Eğitim Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki maaş promosyon sözleşmesi, iki yıl ilave edilerek revize edildi. MEB personelinin maaş promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltildi. Banka promosyon ücretleri 16 Kasım'da hesaplara yatıyor.
Bankalar arasındaki promosyon savaşlarının ardından bir müjde de Milli Eğitim Bakanlığı personeline geldi. Önce emekli promosyonları 10 bin lira seviyelerine çıktı, ardından kamu kurumları bankalarla tek tek masaya oturdu. Bu kapsamda kamu kurumlarından her ay promosyonların güncellendiği ve rekor tutarlara ulaşıldığı haberleri gelmeye başladı. Bunlardan sonuncusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB).
Yeniden belirlendi
Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapıldığı VakıfBank ile personel başına 3 bin TL ödenmek üzere 1 Ocak 2021’den geçerli ve üç yıllık banka promosyon anlaşması, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatıyla yeniden güncellendi.
Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu 31 Aralık 2023 tarihinde süresi dolacak olan maaş promosyon sözleşmesi, iki yıl ilave edilerek revize edildi.
25 bin liraya yükseltildi
Sözleşmeye göre; daha önce personel başına alınan 3 bin liraya ek olarak 22 bin 500 lira daha ödenerek maaş promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltilmiş oldu.