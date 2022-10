Türkiye Pentagon'un gizli 21. ordusuna büyük darbe indirdi eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu yazdı

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, dezenformasyonla mücadele yasasının Türkiye'de ‘Pentagon’un 5. kol faaliyeti yürüten gizli özel harp gücü 21. Ordu’ya büyük darbe indirdiğini yazdı.

Sosyal medyada dezenformasyonla mücadele amacıyla çıkarılan yasayla ilgili tartışmalar sürüyor. Muhalefet partileri yasanın sansür yasası olduğunu iddia ediyor.

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu ise konuya ABD-Türkiye ilişkileri açısından baktı.

ABD'nin 2023 seçimleri planı

Orakoğlu'na göre ABD Başkanı Biden’in Türkiye’deki iktidarı, muhalefete destek vererek Gayri Nizami Harp unsurlarını devreye sokarak yıkma projesinin günümüzde hiçbir anlamı kalmadı.

"21. Ordu’ya büyük darbe indirdi"

Yürürlüğe giren dezenformasyonla mücadele yasasının ABD'nin hedefine büyük darbe vurduğunu savunan Orakoğlu, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dezenformasyonla mücadele amacıyla çıkarılan sosyal medya yasası ile ABD’nin Türkiye’ye yönelik planlarına ve ‘Pentagon’un gizli özel harp gücü 21. Ordu’ya büyük darbe indirdi. Terör örgütleri ve organize suç örgütlerini sosyal medya üzerinden etkin bir silah olarak kullanan 21. Ordu’nun en süratli ve başarılı olduğu alan ise 5. Kol faaliyetleridir.

Askeri müdahale ile yenilemeyen bir kitle veya devleti, psikolojik savaş, kara propaganda, espiyonaj (casusluk), sabotaj, kontrespiyonaj (karşı casusluk) ve medya organları yoluyla yenilgiye uğratmak veya yıldırmak üzere yürütülen faaliyetler bütününe 5. Kol faaliyeti adı verilmektedir.

Günümüzde dezenformasyonla mücadelede yasasının çıkarılması sosyal medya ve bazı medya unsurlarında 5. Kol faaliyetleri kapsamında ‘sansür yasası’ olarak değerlendirilmesi ülke güvenliğimiz ile ters orantılıdır.

"Seçmeni manipüle etme, sokak fitnesi ve sokak hareketleri engellenebilecektir"

Dezenformasyon yasasının en kısa sürede uygulanmasıyla 2023 seçimleri öncesinde ‘sosyal medya ve terör örgütleri ve gayri Nizami Harp Birliklerini kullanarak seçmeni manipüle etme, sokak fitnesi ve sokak hareketleri engellenebilecektir. Pentagon’un gizli özel harp gücü 21. Ordu’nun tamamen sivil giyinen ve gerçek kimlikleri gizli tutulan subaylardan ve her milletten, her meslekten ve her sosyal gruptan oluşan bir hibrit savaş gücü olduğu ifade edilmektedir. Gizli ordudaki personel sayısının 5 milyon olduğu unutulmamalıdır."