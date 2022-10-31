Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlıkla ilgili flaş açıklamalar! Tahıl ahlaşması askıya alınsa da...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu. Rusya'nın tahıl ahlaşmasını askıya aldığını hatırlatan Erdoğan, "Rusya karar alsa da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine/Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni'nde konuştu. Rusya'nın tahıl ahlaşmasını askıya aldığını hatırlatan Erdoğan, "Rusya karar alsa da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Geçtiğimiz günlerde açıkladığımız Türkiye Yüzyılı'nı kendimizle birlikte Türk dünyası başta olmak üzere tüm dost ve kardeş ülkelerle ortak geleceğimizin vizyonu olarak tasarlıyoruz. Türkiye Yüzyılı hepimiz için deniz feneri mahiyetinde bir rehber olacaktır.

- Gönül coğrafyamızın her bir köşesindeki dostlarımızla artık ortak hayalleri paylaşıyoruz. Dünyanın doğrudan insanın varoluş gayesi arayışında olduğu dönemde Türkiye Yüzyılı deniz feneri mahiyetinde olacaktır. Tabiattaki her şeyi bir eşya olarak gören anlayışın insanı da aynı kategoriye yerleştirmesi kaçınılmazdır. Nitekim öyle de oldu.

- Küresel düzeyde giderek belirginleşen bu tablo kendi içinde elbette tartışılmayı hak ediyor. İnsana hizmet etmesi gereken araçların sistemlerin bir süre sonra insanı kendisine hizmet ettirmeye başlaması sahip olduğumuz değerler açısından kabul edilebilir bir durum değil.

- İnsanı eşya seviyesine indiren zihniyetin gidebileceği yolun sonuna gelinmiştir. Ecdadın nice büyük alimlerinin yaptığı gibi insanın merkezinde yer aldığı bir bilim anlayışını yeniden yükseltmenin vaktidir.

- Kovid-19 salgını tüm dünyayı kasıp kavurduğunda bilim insanları insanları bu salgından korumak için bir dizi tedbirler açıklamıştı. Benzer tarz şeylerin daha önce de verildiği görülüyordu.

- Dünyada gelişmiş diye tarif edilen ülkelerin sağlıkta da sadece belirli gelir seviyesindeki insanlara iyi hizmet veren bir kapasiteye sahiptir. Gelişmiş ülkelerde hastane kapılarına bile yaklaştırılmadan salgınla mücadele edilmeye çalışıldı. Vahim durumlarla karşılaştık. Az gelişmiş ülkelerdeki içler acısı durumu anlatmaya bile gerek duymuyorum.

- Salgının ilk günlerinden itibaren hiç bir ayrım yapmadan elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber ettik. Benzer süreç küresel üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanmaktadır. Dünya buğday üretimimin 3'te biri Ukrayna ve Rusya tarafından gerçekleştirilmektedir. İstanbul'da kurduğumuz mekanizma ile 9 milyon ton tahılın dünyaya ulaşmasını sağladık. Rusya tahıl anlaşmasını askıya aldı. Rusya karar alsa da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

- Hastaların ilgisizlikten öldüğü, yaşlı-bakım evlerinden hepimizin içini yakan görüntülerle karşılaştık. Alt gelişmiş ülkelerdeki durumu anlatmaya gerek bile yok. Küresel salgınla imtihanımızı alnımızın akıyla verdik. Salgının ilk gününden itibaren hiçbir ayrım yapmadan elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber ettik.