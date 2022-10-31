Baş ağrısı deyip geçmeyin! Altında korkunç sebepler olabilir

Baş ağrısı, çoğu zaman fazla önemsemediğimiz ve ağrı kesiciler ile geçirmeye çalıştığımız bir problem. Ancak her ne kadar dikkate alınmasa da, bazı baş ağrıları önemli hastalıkların habercisi olabiliyor.

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Hemen hemen herkesin sıklıkla yaşadığı problemlerin başında baş ağrısı geliyor. Baş ağrısına sebep olacak türlü faktörler varken bu durum ağrı kesici ilaçlar ile dindirmeye çalışıyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, her baş ağrısının tehlikeli olmadığını ancak bazılarının altında ciddi sorunlar yaratabileceğini belirtti.

Baş ağrısı, yaşam boyunca birçok kez karşı karşıya kaldığımız çok yaygın bir tablo. Stresten açlığa, uykusuzluktan hipertansiyona kadar birçok sebebi olabilir. Fakat şiddetli ve normalden daha sık ortaya çıkan baş ağrılarında mutlaka tıbbi bir yardım alınması gerektiğini belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, bu ciddi semptomları şöyle sıraladı…

Yaşın 50'nin üzerinde veya 10'un altında olması

İlk olarak yaşadığınız baş ağrılarında yaşınızın 50'nin üzerinde olması sizin için alarm işaretidir. Birincil dediğimiz hayati sorun teşkil etmeyen ağrılar genç yaşlarda daha sık iken ciddi baş ağrıları sıkça 50 yaş üzerinde ortaya çıkar. 10 yaş altında da beyin henüz tam büyümeyi tamamlamadığından yeni bir tümör gibi tabloda hemen ciddi bir klinik sergilemeyebilir ve baş ağrısı tek yakınma olabilir. Bu sebeple 10 yaş altında her baş ağrısı mühim bir sebebe bağlı gibi düşünülmelidir.

Ateş, bulantı ve kusma

Baş ağrınıza ateş, boyun tutulması, mide bulantısı veya kusma gibi şikayetler de eşlik ediyorsa mutlaka doktora başvurun. Baş ağrısı, bulantı, kusma gibi kafa içi basıncın hızlı ve şiddetli şekilde arttığını gösteren bulgular olduğunda; zaman kaybetmeden en yakın acil servise gidilmesi gerekir. Bu duruma bilinç kaybı da eklenirse olayın beyinle alakalı bir rahatsızlık olduğu netleşmiş olacağından beyin rahatsızlıkları bakımından gerekli değerlendirme ve müdahalenin yapılabileceği bir hastaneye başvurulması daha da mühim hale gelmiş olur.

24 saat içinde geçmemesi

Baş ağrılarınız 24 saat içinde giderek kötüleşiyorsa, ağrı kesici almanıza rağmen geçmiyorsa bu bir mühim durum sinyali olabilir. Dolayısıyla zaman kaybetmeden bir uzmana başvurulması gerekir.

Kafa travması

Kaza, düşme gibi durumlardan sonra bir baş ağrısı yaşıyorsanız bu ağrıyı mutlaka dikkate alın. Kafa travması sonrası baş ağrısı olabilir. Hafif veya şiddetli derecede yaralanmalarda ağrı görülebilir. Kafatasında çatlak varlığı, ağrıya sebep olabilir. Bunun yanı sıra kafatası içinde oluşan kanama sebebiyle basınç artar ve ağrı hissedilebilir.

Yaşanan en kötü ağrı olması

Düzenli baş ağrınız olsa bile ilk kez bu kadar şiddetli en kötü baş ağrısı yakınması bir diğer dikkate alınması gereken tehlike habercisidir.

Aniden ortaya çıkması

Normalde baş ağrısı çekmeyen biriyseniz ve yeni ortaya çıkan ya da kötüleşen bir baş ağrısı yaşıyorsanız mutlaka dikkate alın. Ani başlayan, çok şiddetli ve geçmeyen baş ağrısı ağır bir beyin kanamasının önde gelen belirtisi olabilir. Bu kanama türü çok ağır sonuçları olan fakat zamanında müdahale edildiğinde tedavi şansı ve başarı oranı yüksek bir tablodur.

Nörolojik semptomların eşlik etmesi

Görmede değişiklikler, baş dönmesi, halsizlik, uyuşukluk, denge kaybı, konuşma güçlüğü, zihinsel karışıklık, kişilik değişiklikleri veya nöbetler gibi nörolojik semptomlar baş ağrınıza eşlik ediyorsa bu bir tehlike habercisi örnek olarak felç işareti olabilir.

Ağrının hep aynı bölgede olması

Baş ağrısının hep aynı bölgede olması, ağrının olduğu bölgede yer kaplayan bir lezyonun varlığından kaynaklanabilir. Bu sebeple zaman kaybetmeden doktora başvurulmalıdır.

Fiziksel aktivite sonrası ortaya çıkması

Halter, koşu gibi yoğun bir fiziksel aktivitenin sonrasında ortaya çıkan şiddetli bir baş ağrısı yaşıyorsanız sakın hafife almayın. Hapşırma veya ıkınma gibi kafa içi basıncının artması sebebiyle baş ağrısı oluşması da kafa içinde yer kaplayan bir oluşum düşündürebilir. Beyin tümörleri, anevrizmalar bu tip baş ağrısına sebep olabilir.

Ağrı kesici uyarısı

Tehlikeli rahatsızlıkların ortaya çıkardığı baş ağrıları, ağrı kesicilere pek fazla cevap vermez. Yine de bazı ağrılarda geçici düzelme ya da ağrı şiddetinde azalma sağlayarak doktora başvurmayı geciktirebilir. Bir diğer mühim tehlike ise beyin kanamalarında, kan sulandırıcı etkiye sahip ilaçların kanamayı şiddetlendirmesidir. Dolayısıyla bu tür baş ağrılarında en doğrusu ilaç kullanmak yerine bir an önce doktora başvurmaktır.