BIST 3.927
DOLAR 18,62
EURO 18,51
ALTIN 980,95
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Şikayetler arttı! Bakan Mahmut Özer'den 'kira' açıklaması: Yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldık

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şikayetler arttı! Bakan Mahmut Özer'den 'kira' açıklaması: Yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul kantinlerindeki kira artışına yönelik bir açıklama yaptı. Bakan Özer kiraları 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldıklarını söyledi.

Abone ol

Bakan Özer son 2 haftadır, okulların bünyesinde bulunan kantinlerin kira ve ürünlerdeki fiyat artışlarına ilişkin şikayetler almaya başladıklarını aktardı. "Kapsamlı bir şekilde tüm Türkiye'deki kantinlerimizin kira artışlarını incelemeye başladık" diyen Bakan Özer şöyle devam etti:

"Yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldık"

En son Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile kapsamlı bir şekilde değerlendirme yaptık. Bugün Maliye Bakanımızla da bir görüşme gerçekleştirdik. Ve öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin, okula gelen velilerimizin, okulların içerisindeki kantinlerden sağlıklı ve makul fiyatla faydalanabilmeleri için 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca kantinlerdeki kira artışını yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldık."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'den kritik uyarı! Sokağa adım atmayın listedeki iller alarm veriyor fena olacak
Foto Galeri Meteoroloji'den kritik uyarı! Sokağa adım atmayın listedeki iller alarm veriyor fena olacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Serpme kahvaltıda israfın parasal değerini duyanlar inanamadı kahvaltıda yeni dönem
Serpme kahvaltıda israfın parasal değerini duyanlar inanamadı kahvaltıda yeni dönem
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
İşaret parmağınız yüzük parmağından daha uzun mu! Eyvah...
İşaret parmağınız yüzük parmağından daha uzun mu! Eyvah...
Yıl sonu yaklaşırken talep patladı! Randevular için uyarı geldi 2 hafta sonra...
Yıl sonu yaklaşırken talep patladı! Randevular için uyarı geldi 2 hafta sonra...
SGK hizmetlerini e-Devlet'e taşıdı en çok ziyaret edilen uygulamalar
SGK hizmetlerini e-Devlet'e taşıdı en çok ziyaret edilen uygulamalar
Evde ısınmak için yaktılar! Neredeyse ölüyorlardı liselinin arkadaşı buldu
Evde ısınmak için yaktılar! Neredeyse ölüyorlardı liselinin arkadaşı buldu
Kameralara böyle yakalandılar: Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi
Kameralara böyle yakalandılar: Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlıkla ilgili flaş açıklamalar! Tahıl ahlaşması askıya alınsa da...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlıkla ilgili flaş açıklamalar! Tahıl ahlaşması askıya alınsa da...
Kara Şimşek İstanbul'da sergileniyor 'Bir şey sorsam cevap verir mi?' diyenler oldu
Kara Şimşek İstanbul'da sergileniyor 'Bir şey sorsam cevap verir mi?' diyenler oldu
Amasra'da maden ocağındaki patlama! Şüphelilerin adliyeye sevki başladı
Amasra'da maden ocağındaki patlama! Şüphelilerin adliyeye sevki başladı
Maden ocağı faciası şüphelileri adliyeye çıkarılmaya başlandı! Yaralı kardeşinin refakatçisi...
Maden ocağı faciası şüphelileri adliyeye çıkarılmaya başlandı! Yaralı kardeşinin refakatçisi...
Türkiye Pentagon'un gizli 21. ordusuna büyük darbe indirdi eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu yazdı
Türkiye Pentagon'un gizli 21. ordusuna büyük darbe indirdi eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu yazdı