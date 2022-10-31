Şikayetler arttı! Bakan Mahmut Özer'den 'kira' açıklaması: Yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul kantinlerindeki kira artışına yönelik bir açıklama yaptı. Bakan Özer kiraları 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldıklarını söyledi.

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Bakan Özer son 2 haftadır, okulların bünyesinde bulunan kantinlerin kira ve ürünlerdeki fiyat artışlarına ilişkin şikayetler almaya başladıklarını aktardı. "Kapsamlı bir şekilde tüm Türkiye'deki kantinlerimizin kira artışlarını incelemeye başladık" diyen Bakan Özer şöyle devam etti:

"Yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldık"

En son Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile kapsamlı bir şekilde değerlendirme yaptık. Bugün Maliye Bakanımızla da bir görüşme gerçekleştirdik. Ve öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin, okula gelen velilerimizin, okulların içerisindeki kantinlerden sağlıklı ve makul fiyatla faydalanabilmeleri için 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca kantinlerdeki kira artışını yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldık."