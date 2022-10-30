Meteoroloji duyurdu: 9 il için sarı kodlu uyarı! Yarın sabah saatlerinden itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Şanlıurfa, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, Diyarbakır çevrelerinin gök gürültülü sağanak, Hakkâri ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.