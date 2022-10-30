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Meteoroloji duyurdu: 9 il için sarı kodlu uyarı! Yarın sabah saatlerinden itibaren...

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Meteoroloji duyurdu: 9 il için sarı kodlu uyarı! Yarın sabah saatlerinden itibaren...

Meteoroloji tarafından haftalık hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre hafta genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü için ise birçok il için toz taşınımı uyarısı geldi.

Meteoroloji duyurdu: 9 il için sarı kodlu uyarı! Yarın sabah saatlerinden itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Şanlıurfa, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, Diyarbakır çevrelerinin gök gürültülü sağanak, Hakkâri ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji duyurdu: 9 il için sarı kodlu uyarı! Yarın sabah saatlerinden itibaren...

TOZ TAŞINIMI UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji duyurdu: 9 il için sarı kodlu uyarı! Yarın sabah saatlerinden itibaren...

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KIRKLARELİ 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji duyurdu: 9 il için sarı kodlu uyarı! Yarın sabah saatlerinden itibaren...

EGE
Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 4°C, 18°C
Az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 24°C
Az bulutlu

İZMİR 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 6°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

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