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15 Temmuz Gazisi Remzi Baş hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
15 Temmuz Gazisi Remzi Baş hayatını kaybetti

15 Temmuz'da vücuduna 5 merminin isabet etmesi neticesinde yaralanan ve aylarca tedavi gören emekli polis memuru Remzi Baş, Kastamonu'da hayatını kaybetti.

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FETÖ silahlı terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında, Ankara Emniyet müdürlüğünde görevli polis memuru Remzi Baş helikopterlerden ateş açılması neticesinde yaralanmıştı. Aylarca tedavi gören ve gazi unvanını alan Baş, dün Kastamonu'nun Tosya ilçesine giderek annesini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Baş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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