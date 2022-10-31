Elon Msk Twitter'ı paralı yapıyor! Aylık 20 dolar ödemeyen...

Twitter'ı satın aldığını resmen açıklayan Elon Musk, flaş bir karara imza attı. Musk Twitter'da 'paralı' dönem için ilk adımı attı. Ayda 20 dolar isteyecek olan Twitter'da başka neler değişecek?.. İşte ayrıntılar...

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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, Sosyal Medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci tamamlandı. Mikro blog devinin yeni sahibi olan Musk'tan ilk hamle geldi. The Verge'de yer alan habere göre, Musk, Twitter'ın paralı özelliği için çalışanlara 'deadline' verdi. Aynı habere göre, Twitter tanınmış kişi ve kuruluşlara sunduğu doğrulama özelliği (mavi tık) için ücret almaya hazırlanıyor.

Ayda 20 dolar isteyecek

Söz konusu özellik için ayda 20 Dolar isteneceği belirtiliyor. 'Twitter, doğrulama için ayda 20 dolar ücret almaya başlamayı planlıyor' başlıklı haberde Musk'ın Twitter ekibinden söz konusu değişikliği 7 Kasım'a kadar aktif hale getirmelerini istediği bilgisine yer verildi.

400 bin 'mavi tık'lı hesap var

Musk konu ile ilgili henüz net bir açıklama yapmasa da 'Tüm doğrulama süreci şu anda yenileniyor' tweet'i ile söz konusu değişikliğe işaret etti. Mikro blog platformunda yaklaşık 400 bin doğrulanmış hesap bulunuyor...

Ya bitirin ya da işten atacağım

Doğrulanmış kullanıcıların abone olmaları veya mavi tik işaretlerini kaybetmemeleri için 90 günleri var. Musk, planı hayata geçirmek için çalışanlarına 7 Kasım'a kadar süre verdi. aksi takdirde çalışanları işten çıkaracağı iddia edildi.