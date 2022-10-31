Alkol tüketenlerin en büyük problemi akşamdan kalma durumu neden yaşanır?

Akşamdan kalma olarak isimlendirilen durum, önceki gece alkol içenlerin en büyük sıkıntılarından birisi. Ancak bazı kişiler güne daha dinç uyanırken, aynı ortamda bulunmasına rağmen bazı kişiler ise güne baş ağrısı ve halsizlik ile başlar. Peki bu durum neden farklılık gösterir?

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Pek çok kişi alkol tüketmeyi sever. Özellikle gece geç saatlerde tüketilen alkol, etkisini sabaha karşı da sürdürür. Ancak bu etki genellikle halsizlik, uykusuzluk ve baş ağrısı gibi sorunlar meydana getirir. Bu duruma da akşamdan kalma denir. Peki bu durum neden herkeste aynı şekilde etki göstermez?

Akşamdan kalma durumuna sebep olan şeyin esasında genetik kaynaklı olduğu ortaya çıktı. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, bugüne kadar ‘gece boyu yavaş için’, ‘içkiyi suyla için’ gibi akşamdan kalmayı önleyebileceği öne sürülen tezleri çürüttü.

Buna göre, kişilerin beşte birinin biyolojik olarak akşamdan kalmanın sonuçlarından daha az etkilendiği ortaya çıktı. Buna göre, kişilerin beşte birinin, kusma, baş ağrısı, mide bulantısı gibi belirtilerini diğerlerine oranla daha az yaşadığı veya hiç yaşamadığı ortaya çıktı.

Farklı genler etkili oluyor

Araştırmalarda, bazı kişilerin çok fazla alkol tükettikten sonra kendini kötü hissetmesinin sebebinin genlerdeki mutasyonlar olduğu belirlendi. Uzmanlar, mutasyonların aniden üçe kadar sınıflandırıldığını ve bu durumun kişilerin hissettiği akşamdan kalma belirtilerinin ciddiyetini etkileyebileceğini açıkladı.

Buna göre, CYP2E1 geninin, vücudun alkol bileşiklerini nasıl parçaladığını belirlemekten sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı. Buna göre, gendeki farklılıkların vücudun alkolü metabolize etme hızını artırabileceği ortaya çıktı.

Genetik farklılıklar etkili

Başka bir gen olan ADH1B’nin de vücudun alkolü asetaldehit adı verilen bir maddeye nasıl dönüştürdüğünü düzenlediği belirlendi. Asetaldehit, karaciğerde birikerek akşamdan kalma hissine sebep olan ve sonuç olarak ilişkili baş ağrılarına ve mide bulantısına sebep olan organik bir kimyasaldır. Bunun yanı sıra, bir kişinin vücudunda uzun vadeli hasara sebep olduğu ve hatta kronik hastalık ve organ problemleri riski oluşturduğu bilinmektedir.

Bazı kişiler bu belirtileri yaşamazlar veya yaşasalar da pek etkilenmezler. Araştırmalara göre bunun sebebi ise vücutlarının alkolü nasıl işlediğini ve metabolize ettiğini etkileyen genetik farklılıklar olabilir.

Kadın ve erkeklerde farklılık gösteriyor

Daha önce 2014 senesinde yapılan bir araştırma, erkeklerde akşamdan kalma sıklığını % 45 olarak belirlerken bu oran kadınlarda % 40 olarak açıklanmıştı.

Uzmanlar, genetik etkenlerin kişilerin akşamdan kalma olma durumunu % 43 olarak etkilediğini belirlerken, gerisinin muhtemelen bir kişinin ne kadar hızlı içtiği veya içerken yiyip yemediği gibi dış etkenlerden kaynaklandığı ifade edildi.