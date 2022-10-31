Yunanistan'da 'Türkiye' paniği! O sözler komşu basınında manşet oldu

YUNANİSTAN'da gündem bir kez daha Türkiye. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tarihi mekanlarda, 'Cumhuriyetle Büyüyoruz, Türkiye Yüzyılı'na Giriyoruz' temasıyla 3 boyutlu mapping gösterileri düzenlendi. Bu görüntüler Yunan basınında gündem oldu.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel İstanbul’daki tarihi mekanlarda "Türkiye Yüzyılı" temasıyla ışıklandırma ve 3 boyutlu video mapping gösterileri gerçekleştirildi. Hürriyet'in haberine Yunan basını bu görüntüleri yeni bir meydan okuma olarak okurlarına sundu.

Skandal ifadeler

Komşu basını 'Türkiye Yüzyılı' temalı video için skandal ifadeler kullandı. Kathinerini gazetesi, Cumhurbaşkanlığı'nın videosunu kışkırtıcı olarak nitelendirdi. Haberde 'Ege bizim, biz Akdeniz'de varız' sözlerine dikkat çekildi.

SKAI'nin İstanbul muhabiri Manolis Kostidis, 'Ege bizim. Akdeniz'de varız' ve 'Mavi Vatanı denizlerimize oyduk' ifadelerini gündeme taşıdı.

SKAI'nin haberinde 'Türkiye'nin söylemleri bizi korkutmuyor' ifadesi yer aldı.

CNN Yunanistan bu haberi 'Erdoğan'ın kışkırtıcı videosu' başlığı ile okurlarına sundu. Bu haberde de 'Ege bizim' ifadesi öne çıkarıldı. capital.gr'de de Ege vurgusu yer aldı.

Ta Nea 'Erdoğan'dan yeni tehditler' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.