Yatmadan başucunuza soğan koyun gece boyunca neler oluyormuş görün!

Havaların soğuması yavaş yavaş kış aylarının yaklaşması ile birlikte grip ve nezle olayları da giderek arttı. Soğuk algınlığı durumundan ilaç içmeden, doğal yollarla kurtulmayı düşünenlerdenseniz size harika bir tarifimiz var; soğanlı karanfil kürü.. Hemen deneyin!

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Kış mevsiminin yavaş yavaş yaklaşması ile birlikte burunlar akmaya, öksürükler çoğalmaya başladı. Bu tarz hastalıklardan korunmanın birçok yolu vardır ancak bu yöntem bağışıklık sisteminizi tavan yaptıracak. Tek yapmanız gereken soğana karanfil batırıp baş ucunuza koymak. Etkisini görenler inanmıyor. Geçmeyen öksürükleri anında geçiriyor. Peki soğan ile karanfil karışımının faydaları neler? İşte hastalıklara karşı direnç sağlayan o doğal yöntem...

Vücudu tüm hastalıklara karşı koruyor

Kimse bu yöntemi pek bilmez ancak eski çağlardan beri kullanılıyor. Doğal antibiyotik olan soğanı karanfil ile birleştirin ve tüm hastalıklardan korunun. Hoş kokusu ile solunum yollarını açan karanfil soğan ile birlikte sizi virüslerden korur. İşte karanfil ve soğanın birleştiğinde sağladığı faydaları;

Soğan ve karanfil karışımına aman dikkat!

Bu yöntem ile hem israftan kaçınmış olacaksınız hem de sağlınızı koruyacaksınız. Tüm hastalıklara karşı kalkan görevi görüyor. İlk olarak bir soğan alın ve ortadan ikiye ayırın. Ayırdığınız soğanın düz olan taraflarına tek tek karanfilleri batırın. En az 6 tane sapladıktan sonra düz küçük bir kabın içine soğanı yerleştirin. Daha sonrasında uyuduğunuz odanın herhangi bir yerine koyun. Bunu her gün yatmadan yapın ve koyun.

Soğana karanfil batırma ne işe yarıyor?

Her derde deva olan soğanın kokusundan rahatsız olanlar soğanı ikiye bölüp üzerine rastgele karanfilleri batırabilir. Böylece ağır kokusunu gidermiş olur. Kimi soğanın kabuklarını soyup ikiye bölerek odaya koyarken kimi de kabuklu bir şekilde koymayı tercih etmektedir.

Şimdi de soğanın faydalarına bakalım...

Antioksidan bileşenleri bağışıklık güçlendirir.

Krom elementi içerir.

Enfeksiyon oluşumlarını engeller.

Kalp sağlığını korur, kolesterolü düzenler.

Kansere karşı koruyuculuk sağlar.

İçeriğinde sülfür bulunduğu için beyin sağlığına katkı sağlar.

Sindirimi düzenler.

Yatak odanıza soğan koyarsanız ne olur?

Grip, soğuk algınlığı vb. rahatsızlıklarınızda soğanı dörde bölüp yatak odanıza koyun. Soğan odanızda mikropları absorbe etmeye yardımcı olabilir. Ayrıca soğanın doğal kokusu solunumunuzu rahatlatabilir. Dünya sağlık örgütü soğanın solunum yollarına yardımcı etkisini kabul etti. Öksürüğü azalttığı ve bedensel ağrıları azalttığı söylenmektedir.