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Mars'tan gelen fotoğraflar bilim insanlarını şaşkına çevirdi

Mars'tan gelen fotoğraflar bilim insanlarını şaşkına çevirdi

NASA'nın InSight uzay aracı 24 Aralık'ta 4 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Bilim insanları bu depremin nedenini daha sonra öğrendiler. Mars'a çarpan meteor 4 büyüklüğünde bir deprem meydana getirirken çarpma nedeniyle oluşan dev krater bilim insanlarını şaşırttı.

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Uzay aracı InSight, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) aracılığıyla depremi tespit etti. MRO daha sonra 24 saatten kısa bir süre sonra meteor çarpması nedeniyle yeni oluşan kraterin fotoğraflarını çekti.

MRO tarafından üretilen fotoğraflar 150 metre genişliğinde ve 21 metre derinliğinde bir delik etrafında gezegenin yüzeyine sıçrayan birkaç buz parçasını gösteriyor.


Bu krater, MRO'nun 16 yıl önce Mars yörüngesinde dönmesinden bu yana en büyüğü. Bir meteor etkisinin Mars'a etkisi nadir olmasa da, araştırmacılar bu fotoğrafı görünce hala şaşırıyorlar.

InSight ve MRO görevlerinde çalışan Ingrid Daubar, "Bu kadar büyük bir delik göreceğimizi hiç düşünmemiştik" dedi.

Araştırmacılar, meteorun kendisinin yaklaşık 4,8 metreye 11 metre ölçülerinde olduğunu ve Mars üzerinde yaklaşık 60 katı büyüklüğünde bir çukur bıraktığını tahmin ediyor.

Gezegen bilimi profesörü Philippe Lognonne, "Basitçe söylemek gerekirse, bu, doğa bilimlerinin sismograflar ve sismometreler üretmesinden bu yana gezegenin yüzeyinde duyduğumuz en büyük meteor etkisidir" dedi.

Meteorun etrafında görülen küçük buz parçalarının da bilim insanlarını heyecanlandırdı. Buzun suya, oksijene veya hidrojene dönüştürülebileceğini söyleyen bilim insanları bu keşif ile birlikte NASA'nın mümkün olan en kısa sürede Mars'a astronot göndermek isteyeceğini belirtiyorlar.

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