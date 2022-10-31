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Mustafa Sarıgül 'hepsini satışa çıkarın ve satın' dedi Togg önerisi dikkat çekti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mustafa Sarıgül 'hepsini satışa çıkarın ve satın' dedi Togg önerisi dikkat çekti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Devlette ne kadar lüks ve ithal araba varsa hepsini internet üzerinden satışa çıkarın ve satın. Bakanlar dahil herkes TOGG kullansın." dedi.

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Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a destek çağrısı yapan Sarıgül, kendisinin de bu markaya sahip çıkmak için sipariş başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Mustafa Sarıgül, "Devlette ne kadar lüks ve ithal araba varsa hepsini internet üzerinden satışa çıkarın ve satın. Bakanlar dahil herkes TOGG kullansın." diye konuştu.

Devlet yardımı alacak siyasi partiler konusuna da değinen Sarıgül, "Önümüzdeki yıl 5 siyasi partiye, 5 milyar 25 milyon lira, devlet yardımı yapılacak. Böyle bir kriz ortamında bu paralar içinize siniyorsa size mübarek olsun. Sinmiyorsa yarısını iade edin." ifadesini kullandı.

Siyasetin gündemiyle halkın gündeminin birbirini tutmadığını savunan Sarıgül, halkın ve sokağın gündemini takip eden tek partinin TDP olduğunu kaydetti.

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