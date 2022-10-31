Genç teğmen sesiyle sosyal medyayı salladı! Megastar Tarkan kayıtsız kalamadı: 'Çok güzel söylemişsin...'

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde sahneye çıkan Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt, Tarkan'ın 1997 yılında çıkardığı "İnci Tanem" isimli şarkısını söylemiş ve sesi Tarkan’a benzetilen genç teğmenin videosu sosyal medyayı sallamıştı. Megastar Tarkan, teğmenin performansına kayıtsız kalamadı ve sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde ünlü şarkıcı Tarkan'ın 1997 yılında yayınladığı şarkısı 'İnci Tanem'i seslendirdi. Pek çok sosyal medya kullanıcısının sesini Tarkan'a benzettiği teğmenin videosu sosyal medyada büyük bir beğeni toplamayı başarmıştı.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü, kısa sürede gündem olarak çok konuşulmaya başlandı. Söz konusu görüntülerde bir teğmenin Tarkan'ın en sevilen şarkılarından bir tanesi olan "İnci Tanem" adlı parçasını seslendirdiği yer alıyor.

Hızla viral oldu

Hızla viral olan videodaki teğmenin "İnci Tanem" yorumuna sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi. Çok sayıda kişi tarafından izlenen video, sosyal medyada kullanıcılar tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

"Çok güzel söylemişsin teğmen kardeş"

Megastar Tarkan da sosyal medyada hızla yayılan ve ilgi gören bu videoya kayıtsız kalamadı ve 4,3 milyon takipçisinin bulunduğu Twitter hesabından yayınlayarak "Çok güzel söylemişsin teğmen kardeş. Ağzına, yüreğine sağlık" ifadelerini kullandı. Tarkan'ın paylaşımı da saatler içinde 1,4 milyon görüntülenmeye ulaştı.

"Sahneden işimiz bitmeden ayrılmam"

Öte yandan sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından sık sık kesitler yayınlayan Tarkan, geçtiğimiz haftalarda konser provaları esnasında çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı.

Paylaşımlarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Tarkan, gönderisine şu notu düşmüştü:

Konser önceleri yediğim bir tabak makarnayı çoğunlukla provalar sırasında yerim. Yani öyle uzun uzun zaman ayırmam yemeğe... Çünkü zaman değerlidir, konser günlerinde iyi kullanmak gerekir. Hem aklım kalır provada, orkestrada, şarkılarda zaten... O yüzden sahneden işimiz bitmeden ayrılmam...