Ne alaka demeyin deneyin! Şampuanın içine şeker koyun bakın ne oluyor?

Bir çoğumuz genelde şampuanı saç şeklimize ve derimizin yapısına göre tercih ederiz. Kiminin saçı yağlıyken kiminin de saçı kuru olur. Şimdi size şampuan fiyatlarının giderek tavan yaptığı bu günlerde çok işinize yatacak bir püf noktası vereceğiz. Hem şampuanınız daha uzun süre dayanacak hem de saç dipleriniz daha sağlıklı olacak.

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Güzel, parlak, gür ve sağlıklı saçlara ve saç diplerine sahip olmak herkesin hayalidir. Bu günlerde mükemmel saç başlığına ulaşmanıza yardımcı olacak bir ton saç bakım ürünü bulmak zor olmasa da, saç derisi çoğu saç bakımı rutininde genellikle unutulur. Hem de bunlar için cebimizden dünya para çıkar. Şimdi sizler için hem cebinizden tasarruf sağlayacak hem de daha uzun süre kullanacağınız bir tarif vereceğiz..

Yüzünüzdeki deride olduğu gibi, kafa deriniz de ölü deri hücreleriyle doludur. Bu ölü deri hücreleri kafa derinizin kaşınmasına neden olabilir. Ayrıca saçınızın muhtemelen olmasını istediğinizden daha az sağlıklı ve parlak görünmesine neden olabilir. Başka bir deyişle, saçınıza olduğu kadar saç derinize de iyi bakmanız önemlidir.

Tek yapmanız gereken şampuanınıza biraz şeker eklemek!

Tıpkı yüzünüz gibi, kafa derinizin de tüm ölü deri hücrelerinden kurtulmak için ara sıra iyi bir fırçalamaya ihtiyacı vardır. Şampuanınıza biraz şeker eklediğinizde, temelde doğal bir kese oluşturmuş olursunuz. Şeker nedeniyle, ölü deri hücrelerini saç derinizden nazikçe ovalarsınız ve onlar duş giderinden durulanır. Pahalı ürünlere ihtiyacınız yok! Yine de saç derinizi her gün şekerle ovmamanız gerektiğini bilmekte fayda var. Üç veya beş yıkamada bir kez yeterlidir.

Şekerli şampuanın faydaları neler?

Sağlıklı bir saç derisine sahip olduğunuzda saçlarınızda bir o kadar sağlıklı olur. Hem sağlıklı hem de bakımlı saçlar elde etmek için şampuanınıza şeker eklerseniz, kafa derisinde yer alan yağların temizlenmesine ve ölü derilerin yok olmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu sayede nemlendirici ve saç kremi gibi saç bakım ürünlerinizin saçlarınıza olan etkisini 2 katına çıkarır ve daha belirgin seviyeye getirir. Şampuana ekleyeceğiniz şeker saçlarınızın son derece temiz, sağlıklı ve nemli görünmesine yardımcı olur. Böylece saçlarınız adeta istediğiniz gibi, güzelliğinizin bir parçası haline gelicektir.