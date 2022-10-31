Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti! Bomba yeni parti kuruyor iddiası
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti. Baykal'ın geçtiğimiz haftalarda yeni parti bir kuracağı ve Genel Başkanlık koltuğuna oturacağı iddia edilmişti.Abone ol
CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Prof. Dr. Aslı Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
"Gördüğüm lüzum üzerine..."
Cumhuriyet'in ulaştığı Aslı Baykal, kararının nedenine ilişkin kısa bir açıklama yapmakla yetindi. Baykal, CHP'den istifa etmesine götüren nedenin ne olduğuna ilişkin soruya "Gördüğüm lüzum üzerine..." diyerek yanıt verdi.
Baykal, Twitter hesabından siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına dair görseli paylaştı.
Yeni parti mi kuruyor?
Geçtiğimiz aylarda Aslı Baykal'ın CHP'den istifa ederek 'Halk Parti' adıyla yeni parti kuracağı ve Genel Başkanlık koltuğuna oturacağı iddia edilmişti.