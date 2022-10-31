Satın almayın evde yapın! İşte yumuşacık pandispanya yapmak için bilmeniz gereken

Dünyanın en yumuşak pandispanyasını kendi evinizde, kendi ellerinizle yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu pandispanyayı yapabildiğinizi duyan en ünlü pasta şefleri bile kapınıza gelip sizden bu kekin tarifini isteyecek. İşte dünyanın en yumuşak pandispanyasını size yaptıracak olan o efsane tarif...

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Pandispanyayı en doğru şekilde yapabilmek için bir sürü tarife göz atmış olabilirsiniz. Fakat bu süngerden bile daha yumuşak olan pandispanya tarifiyle karşılaştığınız anda bi kağıda not almaya başlayacak ve ardından hemen yapmaya koyulacaksınız. Enfes lezzeti ve harika yumuşaklığı sayesinde hem yiyebileceğiniz efsane bir kek, hem de pastalarınız için kullanabileceğiniz muhteşem bir taban olacak bu pandispanyayı günlerce de muhafaza edebileceksiniz. Tarif defterinizin en vazgeçilmezleri arasında ilk sıralarda yerini alacak olan bu pandispanya tarifi sayesinde dünyanın en ünlü pastacıları kapınıza dayanacak. Tarifi sizden almak için kapınızda sıraya girecek kişiler için şimdiden hazırlıklı olmalısınız. İşte dünyanın en yumuşak pandispanyası- Castella kek tarifi...

Dünyanın en yumuşak pandispanyası

- Castella kek tarifi için malzemeler:

- 1 çay bardağından 1 parmak eksik toz şeker

- 1 çay bardağından 1 parmak eksik un

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

- Yarım çay bardağı süt

- 5 adet yumurta (Akları ve sarıları ayrılacak)

- 1 paket vanilya

- 1 fiske tuz

Castella kek yapılışı:

- Öncelikle süt ve sıvı yağı bir kaba alıp ocakta 1-2 dk ısıtın. Isınan süt ve yağı genişçe bir kaba aktarıp üzerine eleyerek un ilave edin. Güzelce karıştırın.

- Sonrasında yumurta sarılarını ekleyip tekrar karıştırın. 1 paket vanilya ekleyin homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. Bu karışımı kenara alın.

- Diğer bir kapta yumurta aklarını bir fiske tuz ekleyip mikser ile çırpmaya başlayın. Üzerine toz şekeri yavaş yavaş 3-4 seferde ekleyerek çırpmaya devam edin. Koyu krem şanti kıvamını alana kadar çırpma işlemine devam edin.

- Hazırladığınız bezeyi diğer yumurta sarılı karışıma 3-4 defada olacak şekilde yavaş yavaş ekleyin. Spatula yardımıyla alttan üste köpüğü söndürmeden iyice yedirin.

- Hazırladığınız kek harcını yağlı kağıt serdiğiniz borcama boşaltın. Üzerini düzleyip hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayın.

- Borcamı fırın tepsisine yerleştirin. Fırın tepsisine de borcamın yarısına gelecek şekilde kaynar su ilave edin.

- Bu şekilde tepsiyi önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına verip 45-50 dk pişirin.

- Üzeri iyice kızaran kekimizi artık servise hazır edebilirsiniz. İster pandispanya ister kek olarak afiyetle tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun...