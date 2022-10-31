Galatasaray'da Mertes Japonya yolcusu

Galatasaray'da Dries Mertens'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi.Abone ol
Yaz transfer döneminde Napoli'den bedelsiz olarak gelen Belçikalı yıldızın opsiyon hakkının kullanılmayacağı öne sürüldü.
Sarı-kırmızılı ekiple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 35 yaşındaki oyuncunun devam etmeme olasılığının yüksek olduğu belirtildi.
Şu ana kadar gösterdiği performansla 10 maçta sadece 1 gol atan Mertens'e Japonya'dan talip çıktı.
Milliyet'te geçen habere göre Vissel Kobe, milli futbolcu için devreye girdi.
Yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Asya ekibinin Mertens'e 2 yıllık sözleşme ve 3 milyon Euro maaş teklifinde bulunacağı konuşuluyor.
Galatasaray'dan ayrılmasına yüksek ihtimal olarak bakılan tecrübeli oyuncunun opsiyon hakkının kullanılmaması durumunda Vissel Kobe'ye gidebileceği aktarıldı.