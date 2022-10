'Güçlü gidiyoruz' diyen Nebati: Türkiye ekonomi modeli dünyanın gündeminde

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomiye ilişkin yaptığı değerlendirmelerde "Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatıyoruz, bizi dinliyorlar, izliyorlar, merak ediyorlar, sorguluyorlardı, şimdi nasıl oldu diye bakıyorlar, Türkiye Ekonomi Modeli dünyanın gündeminde" dedi.

Bakan Nebati, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 2. Finansın Geleceği Zirvesi'nin açılışında konuştu.

finans sektörünün sağlam temeller üzerinde yükselmesini önemsediklerini ve buna yönelik gerekli tüm çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Nebati, son 20 yılda finansal sistemin geliştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması hususunda gerçekleştirdikleri devrim niteliğindeki adımların Türkiye'nin dünyada parmakla gösterilen bir finansal sisteme kavuşmasını sağladığını kaydetti.

Nebati, hayata geçirdikleri yapısal reformlar ve attıkları proaktif adımlarla güçlenen finansal sektörün, son yıllarda dünyada yaşanan zorlu süreçlerde ekonominin en önemli direnç unsurlarından biri olarak ön plana çıktığını vurguladı.

Tüm dünyada yeni ve daha kapsayıcı finansal mimari arayışlarının giderek hız kazandığı bu dönemde üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade eden Nebati, "Finansal mimari ve altyapının geliştirilmesi için ilgili tüm kurumlarımızla yoğun bir şekilde beraberce çalışıyoruz. Bu kapsamda atacağımız yeni adımları yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

"Yeni finansal iş modelleri de geliştireceğiz"

Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) uygulamaya girmeden önce döviz kurlarında ortaya çıkan yüksek oynaklığın uygulama sonrası dengelendiğini belirterek, gelecek dönemde Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin yaygınlaştırılmasını teminen yeni finansal iş modelleri geliştireceklerini bildirdi.

İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nu haziranda yürürlüğe aldıklarını anımsatan Nebati, "Transit ticaretin hızlandırılması ve gerçekleştirilmesi için de torba yasaya şu anda bir kanun maddesi ekleyerek bu hizmetlerin daha hızlı gerçekleştirilmesini sağladık. İstanbul Finans Merkezi'ni uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonunu güçlendirerek dünyanın önde gelen küresel finans merkezlerinden birine dönüştürmeyi hedefliyoruz." dedi.

Nebati, Katılım Finans Strateji Belgesi'nin yakın zamanda yayımlandığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin katılım finans alanında küresel bir üsse dönüşmesi hedefimiz doğrultusunda Katılım Finans Kanunu çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Finans sektörüne yönelik önemli adımlarımızdan birisi de banka dışı mali kuruluşlara ilişkin yasal altyapının sağlamlaştırılmasıdır. Bu kapsamda 'gölge bankacılığa sıfır tolerans' yaklaşımımızla finansman alanında faaliyet gösteren tüm yapıları, düzenlemeye ve denetlemeye tabi tutuyoruz. "

Nebati, tasarruf finansman şirketlerinin BDDK denetimine geçmesi, varlık yönetim şirketlerinin Finansal Kurumlar Birliği'ne üye olması ve dijital bankacılık lisanslamalarına başlamalarına değindi.

Yeşil dönüşüm alanında da finansal sektörün etkin rol almasını sağlamak amacıyla gerekli adımları attıklarını vurgulayan Nebati, Hazine olarak yeşil tahvil ihracı için gerekli mevzuatsal hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

Tüketicilere ve kamu bankalarına "troy" çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, finans sektörünün gelişimini desteklemek üzere altyapıya ilişkin iyileştirmeleri gerçekleştirdiklerini, kartlı ödeme sistemleri alanında Türkiye'nin markası olan TROY'un (Türkiye'nin Ödeme Sistemi) kurumsal yapısını güçlendirerek kullanım yaygınlığını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için ilgili paydaşların dahil olduğu bir çalışma grubu TROY'un yaygınlığının artırılmasına yönelik yol haritası oluşturmaktadır. Bu yol haritası en kısa sürede tamamlanıp TROY da kısa süre içerisinde finansal tüketiciye ulaştırılacaktır. Burada tüm tüketicilerden, TROY kartın kullanımının yaygınlaştırılması noktasında destek vermelerini, kamu bankalarımıza ortaya koydukları çalışmaları da hızlıca tüketiciye ulaştırmaları noktasında büyük görevler düştüğünü ifade etmek istiyorum. Başta kamu mensupları olmak üzere tüm paydaşlarımızın Türkiye'de bir TROY kart olduğunu, başta Türkiye'de, ardından da atılacak adımlarla uluslararası arenada kendi milli kartımızın kullanılması noktasında gerekli hassasiyeti göstereceğinizi umut ediyor ve bu çağrıya herkesin kulak vermesini beklediğimi ifade etmek istiyorum."

"Finans sektörünün önünü açmaya devam edeceğiz"

Nureddin Nebati, bankacılık ve banka dışı finans sektörüne ilişkin adımların yanı sıra sermaye piyasaları, katılım finans ve fintek alanlarında hayata geçirecekleri reform ve politika adımlarıyla finansal sektörün bir bütün olarak sağlıklı şekilde gelişmesini hedeflediklerini söyledi.

"Geçmişte kalmış, çağın gereksinimlerini karşılamayan finansal ürün ve hizmetlerin yerine, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğimiz yeni dönemde bizler yenilikçi, inovatif ve çağın önünden giden asırlık adımlar atarken sizlere de büyük bir sorumluluk düşüyor" diyen Nebati, reel sektör ile tasarruf sahipleri arasında köprü vazifesi gören finans sektörünün önünü açmaya devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye Ekonomi Modeli'nin ülke ekonomisine sağladığı katkılara işaret eden Nebati, "Modelimizi anlatıyoruz. Bizi dinliyorlar, bizi izliyorlar, bizi merak ediyorlar. Sorguluyorlardı, şimdi 'nasıl oldu' diye bakıyorlar. Bundan emin olun. Türkiye Ekonomi Modeli bir model olarak dünyanın gündeminde. Uyguladığımız politikalar neticesinde ekonomimiz son 8 çeyrektir büyümesini kesintisiz sürdürürken, vatandaşlarımıza yeni iş imkanları sunmaya da devam ediyor." diye konuştu.

"Kredi hacmi 6,9 trilyon liraya ulaştı"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 21 Ekim itibarıyla toplam kredi hacminin 2 trilyon lira artışla 6,9 trilyon liraya ulaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu artışın yaklaşık yüzde 83'lük kısmı reel sektörümüze açılan ticari kredilerden kaynaklanmıştır. Ticari kredilerde ihracat, işletme ve yatırım kredilerindeki artışlar ile imalat sanayine kullandırılan kredilerin payının yüksek seyretmesi de son derece olumlu bir göstergedir. Bunlara ek olarak, KOBİ kredilerinin tarihsel ortalamasının 3 katından fazla büyümesini ekonomimizin geleceği ve sağlığı açısından çok önemli buluyoruz. 2022'de selektif kredi anlayışıyla Hazine Destekli KGF Kefalet Sistemi'nde 111,3 milyar liralık kredi hacmi oluşturmuş durumdayız."

Nebati, dünya ölçeğinde yaşanan sıkıntıların Türkiye için yepyeni fırsatlar barındırdığının farkında olduklarını ve bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Malcolm X'in "Gelecek, bugünden ona hazırlananlara aittir" sözünü anımsatan Nebati, "Biz de bu anlayışla karşımıza çıkan hiçbir zorluktan asla çekinmiyor, gereken tüm mücadeleyi sonuç alana kadar veriyoruz. Çünkü biz yarına yön verme idealiyle ilerliyoruz." dedi.

"Yeni nesil çevreci müthiş bir otomobil ortaya çıktı"

Nureddin Nebati, 29 Ekim'de Togg'un ilk modelinin üretim bandından inmesinin heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, yerli araçla ilgili dile getirilen eleştirileri anımsattı.

Nebati, "Hayatları böyle geçiyor; 'köprüyü yaptırmam, Avrasya'yı yaptırmam, onu yaptırmam, şunu yaptırmam, bunu yaptırmam...' İlk kullanan da onlar... Hayatları hep böyle geçiyor. Neyse ki Togg'u ilk kullanan; bu fikrin babası, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Yeni nesil, çevreci, müthiş bir otomobil ortaya çıktı. İnşallah ikincisini de Hazine ve Maliye Bakanı'na verecektir Sanayi ve Teknoloji Bakanımız." diye konuştu.

"Güçlü, iyi sağlam gidiyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, son 20 yılda her alanda büyük atılımlar gerçekleştirmeyi başardıklarını ve başarmaya devam edeceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zincirin halkaları birbirine eklene eklene yeni Türkiye'yi oluşturuyor. Küresel dünyada dengeleri giderek daha fazla belirleyen bir konuma geldik, bundan emin olun. Güçlü gidiyoruz, iyi gidiyoruz, sağlam gidiyoruz. Yarına yön veren bir Türkiye'yi, yani Türkiye Yüzyılı'nı inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti iktidarımızda, yine sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. İlerleyen dönemde de vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin kalkınması için gereken tüm mücadeleyi tereddütsüz bir şekilde beraberce vermeye devam edeceğiz.

Dönem yepyeni şeyleri söyleme zamanı... Bütün finansal paydaşlarımıza sesleniyorum; zamanın ruhuna uyun. Zaman, 2022 dönemi. 2023, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı. 2023, yüzyılın Türkiye Yüzyılı olduğunu tescil edecek bir yüzyıl. Buna inanın, güvenin. Yepyeni şeyler karşısında 'neden, niçin' değil, 'bunlara ben nasıl katkı sağlayabilirim, nasıl güçlendirebilirim, yolumu nasıl rahatlatabilirim' diye bakarsanız işiniz de kolaylaşır."

Bundan sonra yollarının 20 yıldır olduğu gibi açık olacağını ifade eden Nebati, "Unutmayın; her kriz bitmek üzere gelir. Dünya, krizler ile karşı karşıya kalırken bu krizlerle nasıl boğuşacağını hesap eder. Biz, medeniyetimize ilişkin olarak şunu deriz; kriz, her türlü dünyada ve her alanda ortaya çıkan bir şeydir. Ancak krizler yenmek içindir, bitmek için gelir. Türkiye, dünyaya gelen bu krizden en büyük fırsatları elde ederek, yolunu açarak, hızlı bir şekilde ve güçlenerek çıkarak başarısını ortaya koydu." dedi.