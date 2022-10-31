Hüseyin Baş'a ablasından şok suçlamalar! 'Ablasına bunu yapan millete ne yapar?..'

MİLLET İttifakı'na katılması gündemde olan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın ailesinde kavga çıktı. Abla Emine Bayraktar, Hüseyin Baş'a veryansın edip ağır suçlamalarda bulundu. Haydar Baş'la yaptığı televizyon programlarıyla tanınan Emine Bayraktar'ın eşi Muharrem Bayraktar da kavgaya dahil oldu.

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Meral Akşener'in Altılı Masa’ya davet ettiği BTP lideri Hüseyin Baş'ın ablası Emine Bayraktar, sosyal medyadan kardeşi Hüseyin Baş hakkında çarpıcı iddialarda bulundu: "Beni öz yuvamdan ayırdın. Sana biat edip elini öpmedim diye beni babamın cenazesine dahi almadın. Bütün haklarımı gasp ettin. Ablasına bunu yapan millete ne yapar?” Emine Bayraktar’ın eşi, Haydar Baş ile Mesaj TV’de yaptığı programlarla tanınan gazeteci Muharrem Bayraktar da Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda eşinin iddialarının doğru olduğunu yazdı.

Neden bugün açıkladı?

Büyük Türkiye Partisi (BTP) Başkanı Hüseyin Baş’ın popülaritesi artınca Haydar Baş'ın çocukları arasında yaşanan miras kavgası da açığa çıktı. Hüseyin Baş'ın ablası Emine Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden babası Haydar Baş’ın ölümünden sonra, kardeşi Hüseyin Baş’ın kendisine ve yeğenlerine zulmettiğini iddia etti. Bayraktar, “sorumluluk duygusundan ve vicdani bir borç hissettiğim için’’ diyerek yaşadıklarını anlattı. Emine Bayraktar’ın açıklaması şöyle:

Ben Haydar Baş'ın en büyük kızıyım

- BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’a sesleniyorum! Ben Haydar Baş’ın en büyük kızı Emine Bayraktar, senin ablan! Bugüne kadar sustum, rahmetli babam vefat ettikten sonra bana yaşattığın ve yaşattığınız zulmü artık kamuoyuna aktarma vakti geldi.

İnsanları nasıl dövdürdüğünüzü...

- Anlatayım ki kamuoyu karşılarında nasıl bir insan olduğunu, nasıl kul hakkı yediğini, nasıl kardeşinin haklarını gasp ettiğini, kendi zihniyetini kabul ettirmek için nasıl insanları dövdürdüğünüzü, nasıl yuvaları ve öz yeğeninin yuvasını dağıttığını, size biat etmeyenlerin nasıl yuvalarını yıktırdığınızı herkes bilsin.

Sana biat etmedim diye annemle bile...

- Beni babamın cenazesine dahi koymadın, beni annemle 30 aydır görüştürmediniz. Sebebi ben sana biat etmedim, elini öpmedim. Elini öpmezsem hiçbir hak sahibi olamazsın diye annemle bana haber gönderdiniz.

İnsan ablasına 'gel elimi öp' der mi?

- Sen kimsin peygamber misin? Kimin intikamını alıyorsun benden? Bir insan kendisinden 20 yaş büyük ablasına gel benim elimi öp bana biat et deyip kendisinin hakkını gasp etmeyi kendine hak görür mü? Ablasına bunu yapan millete ne yapar?

Babamdan kalan mirası vermediniz

- Vefatından sonra babamdan kalan haklarımdan bana tek kuruş dahi vermediniz. Sen önce ablanın ve zulüm ettiğin yeğenlerinin haklarını teslim et sonra konuş. Yoksa seni hiçbir milletvekilliği aklayamaz. Allah’ın tokatını da yersin. Babamın tokadını da yersin.

Bu zihniyet, gaspçıdır, hırsızdır...

- Bu zihniyette olan herkes gaspcıdır, hırsızdır, değil ablasına hiç kimseye faydası olmaz, sözleri lafı güzaftan öteye geçmez. Kamuoyuna duyurumdur, kardeşim Hüseyin Baş maalesef budur takdir sizlerin. Söylenen sözlere ve görünüşüne aldanmayın bana yapılanlar herkesçe malumdur.

- Bunu kamuoyunu açıklama sebebim insanlara karşı sorumluluk duygusundan ve vicdani bir borç hissettiğim içindir saygılarımla kamuoyuna arz ederim.

Haydar Baş'ın damadı doğruladı

Haydar Baş ile Mesaj TV’de yaptığı programlarla tanınan gazeteci Muharrem Bayraktar da Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda eşinin iddialarının doğru olduğunu yazdı. "Değerli dostlar! Ben rahmetli Haydar Baş'ın damadıyım. 30 yıllık gazeteciyim. Eşim Emine Bayraktar, Haydar Bey'in en büyük kızıdır. BTP gen. başk. Hüseyin Baş'ın, ABLASINA yani eşime (ve aileme) yaptığı zulümle ilgili, eşimin asağıdaki twiti, A'dan Z'ye DOĞRUDUR!" diyen Muharrem Baş, şöyle devam etti: "Bu twitin şu an atılmasının sebebi, Hüseyin Baş'ın popülaritesi arttıkça, tarafımıza uygulanan 30 aylık tazyikin paralel olarak artmasıdır. 30 yıllık bir gazeteci olarak gerçeği bilin istedim. Daha geniş açıklama yapacağım."

İşte abla Emine Bayraktar'ın o paylaşımları...