Haydar Baş'ın yerine oğlu getirildi Hüseyin Baş kimdir kaç yaşında evli mi
Haydar Baş'ın koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından BTP Genel Başkanlığı koltuğuna 29 yaşındaki oğlu Hüseyin Baş seçildi. Hüseyin Baş kimdir? Kaç kardeşi var? Tarikatın da lideri mi olacak?
Geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine 29 yaşındaki oğlu Hüseyin Baş Genel Başkanlığa getirildi. Hukuk eğitimi alan Hüseyin Baş, bir süredir BTP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. BTP'nin aynı zamanda bir tarikat yapılanması olduğu da düşünüldüğünde tarikatın başına da Hüseyin Baş'ın geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Lütfullah Önder, Haydar Baş'ın vefatının ardından, oğlu Hüseyin Baş'ın genel başkanlık görevine seçildiğini bildirdi.
Önder, yaptığı yazılı açıklamada, BTP eski Genel Başkanı Baş'ın vefatının ardından partinin yeni genel başkanını belirlemek amacıyla Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) dün telekonferans yöntemiyle toplandığını bildirdi.
Tüzük gereği büyük kongre yapılıncaya kadar görev yapmak üzere, genel başkanı belirleme görevinin partinin en yetkili organı olan ve 130 kişiden oluşan MYK'ya ait olduğunu aktaran Önder, şunları kaydetti: