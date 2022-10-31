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Edirne'de çay bahçesinde tartıştığı kadını bıçakla yaralamıştı! Flaş karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Edirne'de çay bahçesinde tartıştığı kadını bıçakla yaralamıştı! Flaş karar

EDİRNE'de 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde tartıştığı kadını boğazından yaralayan zanlı için karar verildi. Eniz D. "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

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Kentteki bir çay bahçesinde tartıştığı C.A'yı boğazından bıçakla yaralayan Eniz D'nin (57) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Bu arada şüphelinin iki hafta önce katıldığı bir televizyon programında sunucunun "C.A'yı bıçakla öldüreceği" şeklinde tehdit ettiği iddialarının doğru olmadığını söylediği öğrenildi.

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