Bir erkek hoşlandığını nasıl belli eder? Bu belirtiler varsa...

Bir erkekten hoşlanıyorsunuz ama sizden hoşlanıp hoşlanmadığını tam olarak anlayamıyorsanız haberimiz sizin için olabilir! Neyse ki erkekler kadınlar kadar karmaşık varlıklar olmadıkları için beden dilleri kendilerini ele veriyor! İşte hoşlanan erkeğin 'senden hoşlanıyorum' diye bağırdığı bazı belirtiler...

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Sizden hoşlanıp hoşlanmadığından bir türlü emin olamıyorsanız dert etmeyin. Erkeklerin hoşlanma belirtileri kadınlar kadar komplike ya da karışık değil. Sizin için aşağıda derlediğimiz belirtiler sayesinde ondan gelen sinyalleri iyi okumaya başlayacaksınız! İşte erkekleri ele veren bazı hoşlanma belirtileri...

Bakışlar

Erkeklerin hoşlanma belirtilerinin en belirgin maddesindeyiz. Bakışlar… Erkekler yalan söyleyebilirler, hareketlerini bir şekilde kontrol altında tutmaya çalışabilirler ancak her şeyi ele veren bir çift gözleri vardır.

Günlük hayatımızda göz teması kurmak için normal bir şekilde karşımızdaki kişiye bakarız. Ancak bu durum hoşlanan bir erkekte bu süre daha uzun oluyor. Hoşlanan erkek; normal bakışma süresinden daha uzun bakar ve tepeden tırnağa karşısındakini süzer. Her fırsatta sizinle göz teması kurmaya çalışırlar, gözlerini kısarlar, keskin ve çapkın bakışlar sergilemeye çalışırlar.

Konuşma ve merak

Sizinle konuşurken aileniz, arkadaşlarınız, işiniz ve sevdiğiniz şeyler hakkında bilgi almaya çalışıyorsa, günlük planınızı soruyorsa hakkınızda bir şeyler öğrenmek istiyor demektir. Sizden edindiği bilgilerin dışında da hakkınızda bilgiye ulaşmaya çalışıyorsa müjdemizi isteriz, ‘’sizden hoşlanıyor!’’

Erkekler baş başa konuşurken dediklerinizi duymuyormuş gibi öne doğru eğilerek dudaklarınıza bakarlar, adeta dudaklarınızı okumaya çalışırmış gibi… Bu davranışta erkeklerin hoşlanma belirtilerindendir.

Jest ve mimik

Hoşlanan erkekler sadece konuşurken değil, jest ve mimikleriyle de bunu belli ederler. Hoşlanan bir erkeğin duygularını itiraf etmekte çektiği güçlük stres yaratır. Bu sebeple çene ve boyun kaslarında gerginlik olur.

Tüm bu kas gerginliğinin yanında yüzünde size karşı engel olamadığı bir tebessümü de yerini mutlaka alır. Sonuçta sizden hoşlanıyor, somurtmayacaktır değil mi?

Tensel Temas

Yanlışlıkla eli kolunuza veya omzunuza çarpıyorsa bilin ki sizden hoşlanıyor. Dokunma arzusu bir şekilde dışa vuruyorsa bu ciddi bir ipucudur ancak bunu arkadaşınız olduğu için yanlışlıklaymış gibi göstermeye çalışır.

İltifat ve mizah

Karşınızdaki erkek sizi iltifat yağmuruna tutuyorsa sizden etkileniyor demektir. Hoşlandığını karşı tarafa belli etmek istese de istemese de eğer sizden hoşlanmışsa iltifat etmesi kaçınılmazdır.

Hoşlanan erkekler karşısındaki kadını etkilerken mizaha başvururlar. Çünkü kadınlar hoş sohbet ve esprili erkeklerden hoşlanırlar. Hal böyle olunca erkekler bir süre sonra kadını anlattıklarıyla etkileme konusunda da profesyonelleşiyorlar.

Dışa dönük erkekler iletişim sırasında iltifat cümlelerini çekinmeden kullanırken, içe dönük erkekler bu duruma çekingen yaklaşır. Ancak içe dönük erkeklerde de konuşma sırasında sizi sahiplenici, koruyucu, kollayıcı bir tutum sergilediğini fark edebilirsiniz.

Saçıyla oynaması

Erkekler kadınlara hoş görünmek için istemsizce davranışlar sergileyebiliyorlar. Mesela saçıyla oynarlar ya da elini kolunu nereye koyacağını bilemezler. İşte bu tip davranışlar gözlemliyorsanız, erkeklerin hoşlanma belirtilerinden bir tanesini yakalamışsınız demektir.

Unutmazlar

Sizden hoşlanan bir erkek, herhangi bir konuda anlattığınız fakat sizin bile unuttuğunuz detayları unutmazlar. Sizden hoşlandığı ve hakkınızda bilgi sahibi olmak istediği için anlattıklarınızdan özellikle işine yarayabilecek ve sizi şaşırtabilecek olanları hafızalarında saklarlar. Etkileyebilmek adına güzel bir taktik…

Davet

Sizi bir yere davet ediyorsa sizinle vakit geçirmek istiyor demektir. Siz hoşlanmadığınız birisiyle vakit geçirmek ister misiniz? Tabii ki hayır! Karşınızdaki erkekte hoşlandığı için sizinle bir şeyler yapmayı teklif ediyor ve hatta zaman zaman sizi bu konuda baskı altında bile tutuyor olabilir.

Hoşlanan erkeklerin içe dönük olanları sizinle birlikteyken arkadaşlarının yanında sus pus oluyorsa bu da hoşlanma belirtisidir.

Durmayan mesajlar

Telefonunuza durmadan mesaj geliyor ve hep aynı kişi atıyorsa, sizinle iletişim kurabilmek için can atan birisi var demektir. Mesajların sonu bir gün bir itirafa varacaktır, bekleyin ve görün…