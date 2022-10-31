Daha neler diyeceksiniz! Bulaşık makinesi tableti resmen hayat kurtarıyormuş

Evinde bulaşık makinesi olmayan neredeyse yoktur. İhtiyaç listesinin başında olan ve en çok kullanılan beyaz eşyalardan biri olan bulaşık makinesine tablet meğer başka ne işlere yarıyormuş! Biz bu haberi hazırlarken çok şaşırdık. Lekelerden, tıkanan lavaboya hatta çamaşır makinesinde bile kullanılıyormuş.

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Bulaşık makinesi tabletini sadece bulaşık yıkarken kullanıldığını sanıyorsanız siz de bizim gibi yanıldınız! Meğer işe yaramadığı yer yokmuş. Evinizin her yerinde, temizlikte, hatta çamaşır yıkamak için bile bulaşık makinesi tabletleri işe yarıyormuş. İşte bulaşık makinesi tabletinin 6 harika kullanım alanı...

Çamaşır makineleri

Çamaşır makinelerimizi ve bulaşık makinelerimizi o kadar sık ​​kullanıyoruz ki, otomatik temizleme güçlerini hafife alma eğilimindeyiz. Bu cihazların kiri temizlemek için üretildiğinden, kendilerinin kirlenmesinin mümkün olmadığına inanıyoruz. Ancak, makinenizin eskisi kadar temiz olmadığını fark etmiş olabilirsiniz…

Çamaşır makinenizi hiç temizlediniz mi?

Birçok insan yapmaz, ancak çok sayıda sorunu önlediği için aslında çok önemlidir. Uzmanlar, ayda bir kez bir veya iki bulaşık tableti ile bir yük çalıştırmayı tavsiye ediyor.

En iyi sonuçlar için makineyi 90 santigrat dereceye ayarlayın. Bu, kötü kokuları önler ve makineyi durulayarak tıkanmayı önler. Bu numara özellikle 5 yaş ve üzeri makineler için kullanışlıdır çünkü makinenin ömrünü biraz uzatabilir.

Ayrıca yeni çamaşır yıkamak için size bir bonus ipucumuz var. Yeni kıyafetleri ertesi gün yıkamadan önce bir gece soğuk suya koyun. Bu, renk değiştirmemelerini veya küçülmemelerini sağlar!

Fritöz

Düşünebildiğimiz en can sıkıcı işlerden biri fritözümüzü temizlemektir. Fritözün içindeki fazla yağın tamamını çıkarmak çok zordur. Neyse ki, bir bulaşık makinesi tableti bu görevi çok daha kolaylaştırabilir. Boş fritözün yaklaşık dörtte üçünü ılık suyla doldurun ve bir bulaşık makinesi tableti ekleyin.

Fritöz sepetini de orada bırakın. Fritözü açın, ancak 90 °C'den fazla ısınmadığından emin olun. Yaklaşık 10 dakika bekletin. Ardından, fritözü sıcak suyla durulayın. Ekstra ipucu: fritözü temizlerken tipik bir kızartma kokusu yayılır, bu nedenle bir pencere açmanızı öneririz.

Deodorant

Pek çok insanın sorun yaşadığı bir şey, söz konusu yemeği pişirdikten çok sonra evlerinde kalan yemek kokusudur. Bu, özellikle biraz balık kızarttığınızda veya krep yaptığınızda olur. Evinizdeki bu kokulardan kurtulmanın kolay bir yolu bulaşık makinesi tableti kullanmaktır. Yapmanız gereken tek şey büyük bir tencereye alıp içini bol su ile doldurmak. Kısık ateşe koyun ve bulaşık makinesi tableti ekleyin. Yemek kokuları su demliği tarafından emilecek ve eviniz bir kez daha mis gibi kokacak!

Kahverengi lekeler

Aramızdaki gerçek çay fanatikleri bu soruna aşina olacaktır: Çaydanlıklar, kupalar ve bardaklarda kalan çirkin kahverengi lekeler. Bulaşıkları yıkarken ne kadar sert fırçalarsanız fırçalayın onlardan kurtulmak pek kolay değil. Neyse ki bunun için bir çözümümüz var: bulaşık makinesi tableti. Bir çaydanlığı biraz kaynar su ve bulaşık makinesi tableti ile doldurun veya bu bulaşık makinesi tablet suyunu kupaların üzerine bölün. Bunun oturmasına ve bir saat bekletin ve ardından hepsini dikkatlice durulayın. Kahverengi lekelerin kaybolduğunu fark edeceksiniz!

Sarı lekeler

Kurtulması zor bir leke daha: örneğin beyaz tişörtlerdeki sarı lekeler. Koltuk altı çevresindeki sarı lekeleri çıkarmak özellikle zordur. Yine de bir bulaşık makinesi tableti bu sorunu sizin için çözecektir. Tek yapmanız gereken çamaşır makinenize bir tablet eklemek. Sadece normal yıkama programını takip et ve kıyafetlerin tekrar inci beyazı olacak!

Tencere ve tava temizliği

Tencerenize veya tavanıza yanmış yiyecek parçaları sıkıştı ve bunları çıkarmakta sorun mu yaşıyorsunuz? O zaman bir bulaşık makinesi tableti yeni en iyi arkadaşınızdır. Pişen yemeğin olduğu tencereyi ocağa koyun. Tencereyi bir kat su ile doldurun ve tableti buraya yerleştirin. Ocağı orta ila yüksek ısıya getirin ve suyun birkaç dakika kaynamasına izin verin. Ardından, tavayı bir sünger veya bulaşık fırçasıyla temizleyin, yeni gibi görünecek!