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Tokat'ta 771 yıllık köprü yanında kitap okudular

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta 771 yıllık köprü yanında kitap okudular

TOKAT'ta 771 yıllık tarihi köprünün yanında öğrenciler kent protokolü ile birlikte kitap okudu.

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Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından “Tarihi Mekan Okumaları” etkinliği yapıldı.

771 yıllık Hıdırlık köprüsü yanında düzenlenen etkinlikte Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı J. Kıdemli Albay Bahri Bostancı, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Vali Hatipoğlu, kitap okumanın öğrencileri geleceğe hazırlayacağını söyledi. Kitap okuma alışkanlığı kazanmanın önemine dikkat çeken Vali Hatipoğlu, güzel bir etkinlik yapıldığını söyledi. Başkan Eroğlu ise tarihi mekanda farkındalık yapıldığını belirterek, "Her mekanda her yerde okumanın ne kadar önemli olduğu burada ifade edildi. Ben çocuklarımızın gözlerinde geleceğe dair ışıltıyı gördüm. Onların bu konuya ne kadar ilgi gösterdiklerini gördüm" dedi.

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