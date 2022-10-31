Tropik Fırtına Nalgae Filipinler'i vurdu: 1 milyon kişi evini terk etti, can kaybı 100’ü aştı!

Nalgae tropik fırtınasının vurduğu Filipinler’de can kaybı 105 yükselirken 63 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Abone ol

Filipinler'in güney kesimlerine geçtiğimiz Cuma itibariyle ulaşan Nalgae Tayfunu etkisini kaybederken, can kaybı da yükseldi. Filipinlerde, hayatını kaybedenlerin sayısı 105’e yükselirken 63 kişiyi arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Toprak kaymasının ve selin neden olduğu Maguindanao’da 53 kişi hayatını kaybederken. Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Bangsamoro Özerk Bölgesi İçişleri Bakanı Naguib Sinarimbo, açıklanan kayıp sayısının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Sinarimbo, Maguindanao’nun Kusiong köyünde enkaz altında kalan ve hala ulaşılamayan insanların kayıp bildirisi yapamayacaklarını çünkü tüm aile üyelerinin göçük altında kalarak can verdiğini söyledi.

Yaklaşık 1 milyon kişi evini terk etti

Ülkede, tahliye merkezlerine ve akrabalarının evlerine sığınan 975 binden fazla köylü de dahil olmak üzere yaklaşık 1,9 milyon kişi Nalgae Tayfun’undan etkilendi.

Maddi zarar 13 milyon dolar

Yetkililer en az 4 bin 100 evin ve yaklaşık 40 bin dönümlük arazideki pirinç ve diğer mahsullerin sel suları altında kalarak zarar gördüğünü açıkladı. Maddi zararın boyutunun yaklaşık 13 milyon dolar olduğu ifade edilirken, tarım arazilerinde de en az 7.5 milyon dolarlık maddi zarar kayda geçtiği öğrenildi.