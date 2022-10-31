Yemeklere katılan bu baharat hastalıklara şifa oluyor! Her derdin çaresi bunda

Kişniş yalnızca yemeklere verdiği enfes lezzetle kalmıyor, hastalıklar için de adeta bir şifa kaynağı oluyor. Kişniş baharatının yararlarını öğrendikten sonra sofralarınızda daha sık yer vereceksiniz. Peki kişnişin sağlığa olan faydaları neler? İşte kişniş baharatıyla ilgili daha önce hiç duymadığınız bilgiler...

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Kişniş baharatı halk arasında kizni olarak da adlandırılıyor. Kişnişin bir diğer adı ise Çin maydanozudur. Nemli bölgeleri seven kişniş bitkisi taze olarak kullanılmasının yanı sıra kurutularak toz baharat halinde de kullanılır. Yemeklerde ve soslarda tercih edilen kişniş görüntü olarak maydanozu andırır. Kişniş baharatının vücudumuza olan yararı ise saymakla bitmiyor. İşte kişnişin bazı faydaları...

Kişnişin faydaları nelerdir?

1) Görme Yetisini Güçlendirir

Kişniş birçok şekilde tüketilir. Özellikle de kişniş tohumu faydaları söz konusuysa göz sağlığına iyi geldiği unutulmamalıdır.

Kişniş tohumunu düzenli bir şekilde tüketerek görme kaybını önleyebilirsiniz.

Retinanın sağlığını en iyi şekilde korumak için kişniş çayı ve baharatı tüketilmelidir.

2) Ağız İçi Yaralarını İyileştirir

Düzenli olarak kişniş çayı içerseniz ağız sağlığını korursunuz.

Kişniş çayının faydaları ağız içinde oluşan bakteri ve kötü kokuyu gidermek ile görevlidir.

Kişniş çayını tüketenler, diş çürümesinden ve ağız kokusundan uzak bir yaşam sürecektir.

3) Kalp Hastalıklarını Önler

Tansiyonu dengeleme görevine sahip olan kişniş baharatı, kalp hastalıklarını önleyecek kadar etkilidir.

Damarlardaki tıkanmayı önleyen kişniş olası bir kalp krizi riskini ortadan kaldırır.

Mutfağınızda kişnişe yer vererek kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

4) Stresi Engeller

C vitamini ve antioksidan maddelerce zengin olan kişniş, sinir uçlarını uyarır.

Stres, kaygı, endişe ve uyku bozukluğu gibi sorunları 1 fincan kişniş çayı sayesinde önleyebilirsiniz.

Kişniş çayını uykudan önce tüketmeniz ve düzenli olarak içmeniz önerilir.

5) Kemiklerin Sağlığını Korur

Kişniş kalsiyum kaynaklarından biridir ve kemikleri koruyacak kadar güçlüdür.

Kişniş tohumu faydaları nelerdir diyenler için kişnişin kemikleri güçlendirdiğini söyleyelim.

Güçlü bir iskelet yapısı için yemeklerinize kişniş baharatını ekleyebilirsiniz. Çayını içerek kalsiyum ihtiyacınızı alabilirsiniz.

6) Cilt Hücrelerini Yeniler

Kişniş antioksidan maddeleri yoğun olarak barındırır. Bu yönüyle kişnişin cilde faydaları oldukça etkilidir.

Ciltte yağlanma ve leke gibi durumları önler. Düzenli olarak kişniş yağını cildinize masaj olarak uygularsanız o bölgedeki sivilce, leke ve yaraların iyileşmesine yardım edersiniz.

Ayrıca kişniş çayı içerek genel cilt sağlığını korumuş olursunuz. Gençliğin sırrı 1 fincan kişniş çayında!

7) Bağışıklık Sistemini Kuvvetlendirir

A vitamini, C vitamini, B vitamini ve pek çok minerali barındıran kişniş bağışıklık sistemi dostudur.

Yemeklerinize kişniş baharatını ekleyerek vücut direncini yüksek tutabilirsiniz.

Eğer ölçülü şekilde kişniş tüketirseniz; daha az hastalanır kendinizi daha çok iyi hissedersiniz.

8) Kan Şekerini Dengeler

Kişnişin kan şekerini dengeleme görevi bulunmaktadır. Bu görevi sayesinde şeker hastaları güvenle yemek yiyebilecek.

Kişniş çayı, kişniş baharatı tüketen şeker hastalarının kendilerini daha iyi hissettiği bilinmektedir.

Ani şeker yükselmesini ve düşüşünü önlemek için gün içinde kişniş çayı içip yemeklerinize kişniş ekleyebilirsiniz.

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9) Kolesterolü Dengeler

Kandaki kolesterol seviyesi yükseldiğinde kalp hastalıklarına davetiye çıkar. Bu hastalıklardan kurtulmak için kişniş tüketilmelidir.

Düzenli kişniş tüketimi ve kişniş çayı içmek kolesterol seviyesini dengede tutmaya yardım eder.

Kötü kolesterolü düşürme etkisi olan kişnişi mutfağınızdan eksik etmemelisiniz.

10) Hazmı Kolaylaştırır

Zaman zaman mide yanması, mide ekşimesi, kusma ve şişkinlik gibi mide sorunlarıyla mücadele ediyorsanız mutlaka kişnişle tanışmalısınız.

Kişniş, mide problemlerini çözme konusunda oldukça etkilidir.

Hazımsızlık, sindirim problemleri için günde 1 fincan kişniş çayını yemekten sonra tüketebilirsiniz.

Kişnişi nasıl kullanabiliriz?

Kişnişi taze olarak ya da toz olarak kullanabilirsiniz. Etli yemeklerde sıklıkla tercih edilen kişniş, salatalarda sos görevi üstlenebilir. Sadece kişnişten salata yapılabilir.

Kişnişin bir zararı var mı?

Kişnin zararları yok denebilecek kadar azdır fakat her ürünün fazla tüketiminde olabileceği gibi kişnişin de aşırı tüketiminde bazı problemler meydana gelebilir. Kişniş fazla tüketimde alerjik reaksiyonlar ortaya çıkarabilir. Güneş yanığı riskini artırabilir.

Not: Hamilelerin kullanmamaları önerilir.

Kişniş çayı tarifi...

Kişniş çayı için gereken malzemeler,

1 bardak kaynamış su,

1 tatlı kaşığı ezilmiş kişniş,

Yapılışı: 1 bardak kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı ezilmiş kişniş tohumu ekleyin ve 10 dakika demleyin. Günde 1 bardak tüketebilirsiniz.