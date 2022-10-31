Tadıyla başka dünyalara götürüyor enfes ıspanak graten tarifi!

Kış aylarının en sağlıklı sebzelerinden ıspanakla graten yapmayı daha önce denediniz mi bilmiyoruz ancak bu yemeği bayılarak yiyeceğinizden eminiz. Ispanak sevmeyen çocukların bile artık iştahla yiyeceği ıspanak graten tarifini paylaşıyoruz. İşte lezzetiyle mest eden ıspanak graten tarifi...

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Kış sofralarının olmazsa olmaz lezzetlerinden biri de ıspanak graten. İçerdiği zengin vitamin içeriği sayesinde bol bol ıspanak tüketmek gerekiyor. Ispanak yemeklerini ise bu tarif çok daha eğlenceli bir hale getiriyor. Ispanak yemeğini çok fazla sevmiyorsanız eğer ıspanak graten tarifi tam size göre. Peki, ıspanklı graten nasıl yapılır? İşte hem yapımı kolay hem de lezzetli olan ıspanak graten tarifi...

Malzemeler

1 kilo ıspanak

1 kavanoz garnitür

1 küçük kuru soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Beşamel sos için:

1 yemek kaşığı doğal tereyağı

2 çay kaşığı un

200 ml süt

Üzeri için:

1 tabak kaşar rendesi

Ispanak graten nasıl yapılır?

1. adım: Güzelce yıkayıp ayıkladığınız ıspanakları süzün. Soğanınızı ince ince doğrayın, dilerseniz rendeleyebilirsiniz.

2. adım: Derin bir tavaya zeytinyağını koyup soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Ispanakları da ekleyerek 6 dakika kadar birlikte kavurun.Altını kapatın ve garnitürü ekleyip karıştırın ardından fırın tepsinize yayın.

3. adım: Beşamel sosunuz için küçük bir tencereye tereyağını koyup eritin hafif kızdırın ve ardından 2 çay kaşığı unu ekleyin 200 ml sütü de ekleyip karıştırdıktan sonra tuzu ilave edip 2 dakika daha yakmadan kavurmaya devam edin.

4. adım: Beşamel sosun rengi fazla koyu olursa biraz daha süt ilave ederek rengini açabilirsiniz. Tepsiye yaydığınız ıspanağın üzerine beşamel sosunu her yerine eşit gelecek şekilde yayarak üzerine kaşar rendelerini koyun.

Son adım: Önceden 180 derece ısıttığınız fırında 15 dakika kadar pişirin.