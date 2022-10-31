BIST 3.979
DOLAR 18,61
EURO 18,42
ALTIN 980,67
HABER /  GÜNCEL

FETÖ'cü Enes Kanter, Gülen'i böyle aklamaya çalıştı: O gece ağladı

FETÖ'cü Enes Kanter, Gülen'i böyle aklamaya çalıştı: O gece ağladı

Bir Alman kanalına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter, 15 Temmuz gecesi Fetullah Gülen'in yanında olduğunu belirtip o gece neler yaşandığını anlattı.

Abone ol

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden yıllar geçti. ABD'ye kaçanların, o geceye ilişkin pişkin açıklamaları devam ediyor.

Son olarak her fırsatta Türkiye'ye karşı karalama kampanyalarına dahil olan Terör elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Almanya'daki Frankfurt Kitap Fuarı'na katıldı.

Burada bir Alman televizyonuna konuşan Kanter, 15 Temmuz gecesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Gülen'in darbeden o gece haberi oldu"

Hain FETÖ'cü, o gece Fetullah Gülen'in yanında olduğunu ve Gülen'in darbeden o gece haberi olduğunu söyledi.

Türkiye için hep birlikte dua ettiklerini söyleyen Kanter, "Birçoğunun bilmediği bir şey var. Darbe gecesi Sayın Gülen'in yanındaydım. Antrenmandan sonra onu ziyarete gittim ve yanına oturdum.

Bir takipçisi kendisine bir iPad getirerek darbe girişimini haber verdi. Gülen inanmak istemedi. Tepkisini yakından izledim.

"Gülen o gece ağladı"

Öğrencilerinden birini, tanıdığı herkesi araması için görevlendirdi. Hepsinin Türkiye için dua etmesini istedi. Biz de Türkiye için dua ettik. Gülen o gece ağladı." diye konuştu.

"Erdoğan'ın uzun kolu dünyanın birçok ülkesine uzanıyor"

Kanter, kendisine yöneltilen "Geçen yıldan beri ABD vatandaşısınız. Bugün kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

"Dünyanın 26 ülkesine tekrar seyahat edebilirim. Sadece 26 çünkü Erdoğan'ın uzun kolu dünyanın birçok ülkesine uzanıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı, gelişmekte olan ülkelerdeki hükümetlerle birlikte çalışıyor ve bu ülkelerden düşman olarak gördüğü insanları kaçırabilmek için onlara büyük meblağlarda para teklif ediyor. Bu neredeyse Endonezya'da başıma geliyordu."

ÖNCEKİ HABERLER
Böyle vicdansızlık görülmedi! Henüz daha 1,5 aylık...
Böyle vicdansızlık görülmedi! Henüz daha 1,5 aylık...
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Kaşar peynirine gelen zam gündem oldu yarım kilo fiyatını gören isyan etti
Kaşar peynirine gelen zam gündem oldu yarım kilo fiyatını gören isyan etti
Tropik Fırtına Nalgae Filipinler'i vurdu: 1 milyon kişi evini terk etti, can kaybı 100’ü aştı!
Tropik Fırtına Nalgae Filipinler'i vurdu: 1 milyon kişi evini terk etti, can kaybı 100’ü aştı!
Bir erkek hoşlandığını nasıl belli eder? Bu belirtiler varsa...
Bir erkek hoşlandığını nasıl belli eder? Bu belirtiler varsa...
Tokat'ta 771 yıllık köprü yanında kitap okudular
Tokat'ta 771 yıllık köprü yanında kitap okudular
Daha neler diyeceksiniz! Bulaşık makinesi tableti resmen hayat kurtarıyormuş
Daha neler diyeceksiniz! Bulaşık makinesi tableti resmen hayat kurtarıyormuş
Jorge Jesus, İbrahim Yılmaz'a tekme attı, sosyal medya ayağa kalktı: "Fatih Terim yapsa idam edilmişti"
Jorge Jesus, İbrahim Yılmaz'a tekme attı, sosyal medya ayağa kalktı: "Fatih Terim yapsa idam edilmişti"
Almanya'dan bisikletleriyle yola çıkan iki arkadaş Yüksekova'ya geldi
Almanya'dan bisikletleriyle yola çıkan iki arkadaş Yüksekova'ya geldi
Edirne'de çay bahçesinde tartıştığı kadını bıçakla yaralamıştı! Flaş karar
Edirne'de çay bahçesinde tartıştığı kadını bıçakla yaralamıştı! Flaş karar
Bakan Akar'dan ünlü oyuncu Burak Haktanır'a tebrik telefonu: İkili bir araya gelecek!
Bakan Akar'dan ünlü oyuncu Burak Haktanır'a tebrik telefonu: İkili bir araya gelecek!
Aydın'da korkutan yangın: Makilik alanda başladı, alevler ormana doğru ilerliyor!
Aydın'da korkutan yangın: Makilik alanda başladı, alevler ormana doğru ilerliyor!